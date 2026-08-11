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WTPI: WisdomTree Equity Premium Income Fund

33.40 USD 0.02 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WTPI за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.35, а максимальная — 33.45.

Следите за динамикой WisdomTree Equity Premium Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WTPI сегодня?

WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) сегодня оценивается на уровне 33.40. Инструмент торгуется в пределах 33.35 - 33.45, вчерашнее закрытие составило 33.38, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Equity Premium Income Fund?

WisdomTree Equity Premium Income Fund в настоящее время оценивается в 33.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.36% и USD. Отслеживайте движения WTPI на графике в реальном времени.

Как купить акции WTPI?

Вы можете купить акции WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) по текущей цене 33.40. Ордера обычно размещаются около 33.40 или 33.70, тогда как 28 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WTPI?

Инвестирование в WisdomTree Equity Premium Income Fund предполагает учет годового диапазона 31.04 - 33.67 и текущей цены 33.40. Многие сравнивают 1.55% и 1.06% перед размещением ордеров на 33.40 или 33.70. Изучайте ежедневные изменения цены WTPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Equity Premium Income Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) за последний год составила 33.67. Акции заметно колебались в пределах 31.04 - 33.67, сравнение с 33.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Equity Premium Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Equity Premium Income Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) за год составила 31.04. Сравнение с текущими 33.40 и 31.04 - 33.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WTPI?

В прошлом WisdomTree Equity Premium Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.38 и 0.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.35 33.45
Годовой диапазон
31.04 33.67
Предыдущее закрытие
33.38
Open
33.43
Bid
33.40
Ask
33.70
Low
33.35
High
33.45
Объем
28
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
1.55%
6-месячное изменение
1.06%
Годовое изменение
0.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%