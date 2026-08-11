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WTPI: WisdomTree Equity Premium Income Fund
Курс WTPI за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.35, а максимальная — 33.45.
Следите за динамикой WisdomTree Equity Premium Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WTPI сегодня?
WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) сегодня оценивается на уровне 33.40. Инструмент торгуется в пределах 33.35 - 33.45, вчерашнее закрытие составило 33.38, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WTPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Equity Premium Income Fund?
WisdomTree Equity Premium Income Fund в настоящее время оценивается в 33.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.36% и USD. Отслеживайте движения WTPI на графике в реальном времени.
Как купить акции WTPI?
Вы можете купить акции WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) по текущей цене 33.40. Ордера обычно размещаются около 33.40 или 33.70, тогда как 28 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WTPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WTPI?
Инвестирование в WisdomTree Equity Premium Income Fund предполагает учет годового диапазона 31.04 - 33.67 и текущей цены 33.40. Многие сравнивают 1.55% и 1.06% перед размещением ордеров на 33.40 или 33.70. Изучайте ежедневные изменения цены WTPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Equity Premium Income Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) за последний год составила 33.67. Акции заметно колебались в пределах 31.04 - 33.67, сравнение с 33.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Equity Premium Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Equity Premium Income Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) за год составила 31.04. Сравнение с текущими 33.40 и 31.04 - 33.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WTPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WTPI?
В прошлом WisdomTree Equity Premium Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.38 и 0.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.38
- Open
- 33.43
- Bid
- 33.40
- Ask
- 33.70
- Low
- 33.35
- High
- 33.45
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 1.55%
- 6-месячное изменение
- 1.06%
- Годовое изменение
- 0.36%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%