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WTPI: WisdomTree Equity Premium Income Fund

33.38 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WTPI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点33.32和高点33.45进行交易。

关注WisdomTree Equity Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WTPI股票今天的价格是多少？

WisdomTree Equity Premium Income Fund股票今天的定价为33.38。它在33.32 - 33.45范围内交易，昨天的收盘价为33.38，交易量达到108。WTPI的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Equity Premium Income Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Equity Premium Income Fund目前的价值为33.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.30%和USD。实时查看图表以跟踪WTPI走势。

如何购买WTPI股票？

您可以以33.38的当前价格购买WisdomTree Equity Premium Income Fund股票。订单通常设置在33.38或33.68附近，而108和-0.15%显示市场活动。立即关注WTPI的实时图表更新。

如何投资WTPI股票？

投资WisdomTree Equity Premium Income Fund需要考虑年度范围31.04 - 33.67和当前价格33.38。许多人在以33.38或33.68下订单之前，会比较1.49%和。实时查看WTPI价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Equity Premium Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Equity Premium Income Fund的最高价格是33.67。在31.04 - 33.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Equity Premium Income Fund的绩效。

WisdomTree Equity Premium Income Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Equity Premium Income Fund（WTPI）的最低价格为31.04。将其与当前的33.38和31.04 - 33.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WTPI股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Equity Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.38和0.30%中可见。

日范围
33.32 33.45
年范围
31.04 33.67
前一天收盘价
33.38
开盘价
33.43
卖价
33.38
买价
33.68
最低价
33.32
最高价
33.45
交易量
108
日变化
0.00%
月变化
1.49%
6个月变化
1.00%
年变化
0.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%