WTPI: WisdomTree Equity Premium Income Fund
今日WTPI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点33.32和高点33.45进行交易。
关注WisdomTree Equity Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
WTPI股票今天的价格是多少？
WisdomTree Equity Premium Income Fund股票今天的定价为33.38。它在33.32 - 33.45范围内交易，昨天的收盘价为33.38，交易量达到108。WTPI的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Equity Premium Income Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Equity Premium Income Fund目前的价值为33.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.30%和USD。实时查看图表以跟踪WTPI走势。
如何购买WTPI股票？
您可以以33.38的当前价格购买WisdomTree Equity Premium Income Fund股票。订单通常设置在33.38或33.68附近，而108和-0.15%显示市场活动。立即关注WTPI的实时图表更新。
如何投资WTPI股票？
投资WisdomTree Equity Premium Income Fund需要考虑年度范围31.04 - 33.67和当前价格33.38。许多人在以33.38或33.68下订单之前，会比较1.49%和。实时查看WTPI价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Equity Premium Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Equity Premium Income Fund的最高价格是33.67。在31.04 - 33.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Equity Premium Income Fund的绩效。
WisdomTree Equity Premium Income Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Equity Premium Income Fund（WTPI）的最低价格为31.04。将其与当前的33.38和31.04 - 33.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WTPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WTPI股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Equity Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.38和0.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.38
- 开盘价
- 33.43
- 卖价
- 33.38
- 买价
- 33.68
- 最低价
- 33.32
- 最高价
- 33.45
- 交易量
- 108
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.49%
- 6个月变化
- 1.00%
- 年变化
- 0.30%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%