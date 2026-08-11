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WSGE: Warren Street Global Equity ETF
Курс WSGE за сегодня изменился на 3.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.69, а максимальная — 28.70.
Следите за динамикой Warren Street Global Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WSGE сегодня?
Warren Street Global Equity ETF (WSGE) сегодня оценивается на уровне 28.69. Инструмент торгуется в пределах 28.69 - 28.70, вчерашнее закрытие составило 27.81, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WSGE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Warren Street Global Equity ETF?
Warren Street Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.67% и USD. Отслеживайте движения WSGE на графике в реальном времени.
Как купить акции WSGE?
Вы можете купить акции Warren Street Global Equity ETF (WSGE) по текущей цене 28.69. Ордера обычно размещаются около 28.69 или 28.99, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WSGE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WSGE?
Инвестирование в Warren Street Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 23.98 - 28.70 и текущей цены 28.69. Многие сравнивают -0.03% и 11.85% перед размещением ордеров на 28.69 или 28.99. Изучайте ежедневные изменения цены WSGE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Warren Street Global Equity ETF?
Самая высокая цена Warren Street Global Equity ETF (WSGE) за последний год составила 28.70. Акции заметно колебались в пределах 23.98 - 28.70, сравнение с 27.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Warren Street Global Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Warren Street Global Equity ETF?
Самая низкая цена Warren Street Global Equity ETF (WSGE) за год составила 23.98. Сравнение с текущими 28.69 и 23.98 - 28.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WSGE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WSGE?
В прошлом Warren Street Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.81 и 14.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.81
- Open
- 28.70
- Bid
- 28.69
- Ask
- 28.99
- Low
- 28.69
- High
- 28.70
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 3.16%
- Месячное изменение
- -0.03%
- 6-месячное изменение
- 11.85%
- Годовое изменение
- 14.67%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%