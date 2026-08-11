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WSGE: Warren Street Global Equity ETF

28.69 USD 0.88 (3.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WSGE за сегодня изменился на 3.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.69, а максимальная — 28.70.

Следите за динамикой Warren Street Global Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WSGE сегодня?

Warren Street Global Equity ETF (WSGE) сегодня оценивается на уровне 28.69. Инструмент торгуется в пределах 28.69 - 28.70, вчерашнее закрытие составило 27.81, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WSGE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Warren Street Global Equity ETF?

Warren Street Global Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.67% и USD. Отслеживайте движения WSGE на графике в реальном времени.

Как купить акции WSGE?

Вы можете купить акции Warren Street Global Equity ETF (WSGE) по текущей цене 28.69. Ордера обычно размещаются около 28.69 или 28.99, тогда как 4 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WSGE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WSGE?

Инвестирование в Warren Street Global Equity ETF предполагает учет годового диапазона 23.98 - 28.70 и текущей цены 28.69. Многие сравнивают -0.03% и 11.85% перед размещением ордеров на 28.69 или 28.99. Изучайте ежедневные изменения цены WSGE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Warren Street Global Equity ETF?

Самая высокая цена Warren Street Global Equity ETF (WSGE) за последний год составила 28.70. Акции заметно колебались в пределах 23.98 - 28.70, сравнение с 27.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Warren Street Global Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Warren Street Global Equity ETF?

Самая низкая цена Warren Street Global Equity ETF (WSGE) за год составила 23.98. Сравнение с текущими 28.69 и 23.98 - 28.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WSGE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WSGE?

В прошлом Warren Street Global Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.81 и 14.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.69 28.70
Годовой диапазон
23.98 28.70
Предыдущее закрытие
27.81
Open
28.70
Bid
28.69
Ask
28.99
Low
28.69
High
28.70
Объем
4
Дневное изменение
3.16%
Месячное изменение
-0.03%
6-месячное изменение
11.85%
Годовое изменение
14.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%