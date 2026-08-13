WSGE: Warren Street Global Equity ETF
今日WSGE汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点28.67和高点28.70进行交易。
关注Warren Street Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
WSGE股票今天的价格是多少？
Warren Street Global Equity ETF股票今天的定价为28.67。它在28.67 - 28.70范围内交易，昨天的收盘价为28.69，交易量达到2。WSGE的实时价格图表显示了这些更新。
Warren Street Global Equity ETF股票是否支付股息？
Warren Street Global Equity ETF目前的价值为28.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.59%和USD。实时查看图表以跟踪WSGE走势。
如何购买WSGE股票？
您可以以28.67的当前价格购买Warren Street Global Equity ETF股票。订单通常设置在28.67或28.97附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注WSGE的实时图表更新。
如何投资WSGE股票？
投资Warren Street Global Equity ETF需要考虑年度范围23.98 - 28.70和当前价格28.67。许多人在以28.67或28.97下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看WSGE价格图表，了解每日变化。
Warren Street Global Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Warren Street Global Equity ETF的最高价格是28.70。在23.98 - 28.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Warren Street Global Equity ETF的绩效。
Warren Street Global Equity ETF股票的最低价格是多少？
Warren Street Global Equity ETF（WSGE）的最低价格为23.98。将其与当前的28.67和23.98 - 28.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WSGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WSGE股票是什么时候拆分的？
Warren Street Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.69和14.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.69
- 开盘价
- 28.70
- 卖价
- 28.67
- 买价
- 28.97
- 最低价
- 28.67
- 最高价
- 28.70
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- 11.77%
- 年变化
- 14.59%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%