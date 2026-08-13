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WSGE: Warren Street Global Equity ETF

28.67 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WSGE汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点28.67和高点28.70进行交易。

关注Warren Street Global Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WSGE股票今天的价格是多少？

Warren Street Global Equity ETF股票今天的定价为28.67。它在28.67 - 28.70范围内交易，昨天的收盘价为28.69，交易量达到2。WSGE的实时价格图表显示了这些更新。

Warren Street Global Equity ETF股票是否支付股息？

Warren Street Global Equity ETF目前的价值为28.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.59%和USD。实时查看图表以跟踪WSGE走势。

如何购买WSGE股票？

您可以以28.67的当前价格购买Warren Street Global Equity ETF股票。订单通常设置在28.67或28.97附近，而2和-0.10%显示市场活动。立即关注WSGE的实时图表更新。

如何投资WSGE股票？

投资Warren Street Global Equity ETF需要考虑年度范围23.98 - 28.70和当前价格28.67。许多人在以28.67或28.97下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看WSGE价格图表，了解每日变化。

Warren Street Global Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Warren Street Global Equity ETF的最高价格是28.70。在23.98 - 28.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Warren Street Global Equity ETF的绩效。

Warren Street Global Equity ETF股票的最低价格是多少？

Warren Street Global Equity ETF（WSGE）的最低价格为23.98。将其与当前的28.67和23.98 - 28.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WSGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WSGE股票是什么时候拆分的？

Warren Street Global Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.69和14.59%中可见。

日范围
28.67 28.70
年范围
23.98 28.70
前一天收盘价
28.69
开盘价
28.70
卖价
28.67
买价
28.97
最低价
28.67
最高价
28.70
交易量
2
日变化
-0.07%
月变化
-0.10%
6个月变化
11.77%
年变化
14.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%