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WLTH: Wealthfront Corporation

9.43 USD 0.08 (0.84%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WLTH за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.32, а максимальная — 9.50.

Следите за динамикой Wealthfront Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WLTH сегодня?

Wealthfront Corporation (WLTH) сегодня оценивается на уровне 9.43. Инструмент торгуется в пределах 9.32 - 9.50, вчерашнее закрытие составило 9.51, а торговый объем достиг 243. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WLTH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wealthfront Corporation?

Wealthfront Corporation в настоящее время оценивается в 9.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.64% и USD. Отслеживайте движения WLTH на графике в реальном времени.

Как купить акции WLTH?

Вы можете купить акции Wealthfront Corporation (WLTH) по текущей цене 9.43. Ордера обычно размещаются около 9.43 или 9.73, тогда как 243 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WLTH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WLTH?

Инвестирование в Wealthfront Corporation предполагает учет годового диапазона 7.20 - 14.88 и текущей цены 9.43. Многие сравнивают -0.74% и 16.56% перед размещением ордеров на 9.43 или 9.73. Изучайте ежедневные изменения цены WLTH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Wealthfront Corporation?

Самая высокая цена Wealthfront Corporation (WLTH) за последний год составила 14.88. Акции заметно колебались в пределах 7.20 - 14.88, сравнение с 9.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wealthfront Corporation на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Wealthfront Corporation?

Самая низкая цена Wealthfront Corporation (WLTH) за год составила 7.20. Сравнение с текущими 9.43 и 7.20 - 14.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WLTH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WLTH?

В прошлом Wealthfront Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.51 и -32.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.32 9.50
Годовой диапазон
7.20 14.88
Предыдущее закрытие
9.51
Open
9.49
Bid
9.43
Ask
9.73
Low
9.32
High
9.50
Объем
243
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
-0.74%
6-месячное изменение
16.56%
Годовое изменение
-32.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%