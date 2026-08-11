- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WLTH: Wealthfront Corporation
Курс WLTH за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.32, а максимальная — 9.50.
Следите за динамикой Wealthfront Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WLTH сегодня?
Wealthfront Corporation (WLTH) сегодня оценивается на уровне 9.43. Инструмент торгуется в пределах 9.32 - 9.50, вчерашнее закрытие составило 9.51, а торговый объем достиг 243. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WLTH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wealthfront Corporation?
Wealthfront Corporation в настоящее время оценивается в 9.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -32.64% и USD. Отслеживайте движения WLTH на графике в реальном времени.
Как купить акции WLTH?
Вы можете купить акции Wealthfront Corporation (WLTH) по текущей цене 9.43. Ордера обычно размещаются около 9.43 или 9.73, тогда как 243 и -0.63% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WLTH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WLTH?
Инвестирование в Wealthfront Corporation предполагает учет годового диапазона 7.20 - 14.88 и текущей цены 9.43. Многие сравнивают -0.74% и 16.56% перед размещением ордеров на 9.43 или 9.73. Изучайте ежедневные изменения цены WLTH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Wealthfront Corporation?
Самая высокая цена Wealthfront Corporation (WLTH) за последний год составила 14.88. Акции заметно колебались в пределах 7.20 - 14.88, сравнение с 9.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wealthfront Corporation на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Wealthfront Corporation?
Самая низкая цена Wealthfront Corporation (WLTH) за год составила 7.20. Сравнение с текущими 9.43 и 7.20 - 14.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WLTH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WLTH?
В прошлом Wealthfront Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.51 и -32.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.51
- Open
- 9.49
- Bid
- 9.43
- Ask
- 9.73
- Low
- 9.32
- High
- 9.50
- Объем
- 243
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -0.74%
- 6-месячное изменение
- 16.56%
- Годовое изменение
- -32.64%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%