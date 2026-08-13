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WLTH: Wealthfront Corporation

9.60 USD 0.09 (0.95%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WLTH汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点9.32和高点9.62进行交易。

关注Wealthfront Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

WLTH股票今天的价格是多少？

Wealthfront Corporation股票今天的定价为9.60。它在9.32 - 9.62范围内交易，昨天的收盘价为9.51，交易量达到3204。WLTH的实时价格图表显示了这些更新。

Wealthfront Corporation股票是否支付股息？

Wealthfront Corporation目前的价值为9.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-31.43%和USD。实时查看图表以跟踪WLTH走势。

如何购买WLTH股票？

您可以以9.60的当前价格购买Wealthfront Corporation股票。订单通常设置在9.60或9.90附近，而3204和1.16%显示市场活动。立即关注WLTH的实时图表更新。

如何投资WLTH股票？

投资Wealthfront Corporation需要考虑年度范围7.20 - 14.88和当前价格9.60。许多人在以9.60或9.90下订单之前，会比较1.05%和。实时查看WLTH价格图表，了解每日变化。

Wealthfront Corporation股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Wealthfront Corporation的最高价格是14.88。在7.20 - 14.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wealthfront Corporation的绩效。

Wealthfront Corporation股票的最低价格是多少？

Wealthfront Corporation（WLTH）的最低价格为7.20。将其与当前的9.60和7.20 - 14.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WLTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WLTH股票是什么时候拆分的？

Wealthfront Corporation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.51和-31.43%中可见。

日范围
9.32 9.62
年范围
7.20 14.88
前一天收盘价
9.51
开盘价
9.49
卖价
9.60
买价
9.90
最低价
9.32
最高价
9.62
交易量
3.204 K
日变化
0.95%
月变化
1.05%
6个月变化
18.67%
年变化
-31.43%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%