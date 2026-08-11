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WCAP: Warcap Unconstrained Equity ETF
Курс WCAP за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.47, а максимальная — 9.50.
Следите за динамикой Warcap Unconstrained Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WCAP сегодня?
Warcap Unconstrained Equity ETF (WCAP) сегодня оценивается на уровне 9.50. Инструмент торгуется в пределах 9.47 - 9.50, вчерашнее закрытие составило 9.45, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WCAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Warcap Unconstrained Equity ETF?
Warcap Unconstrained Equity ETF в настоящее время оценивается в 9.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.47% и USD. Отслеживайте движения WCAP на графике в реальном времени.
Как купить акции WCAP?
Вы можете купить акции Warcap Unconstrained Equity ETF (WCAP) по текущей цене 9.50. Ордера обычно размещаются около 9.50 или 9.80, тогда как 10 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WCAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WCAP?
Инвестирование в Warcap Unconstrained Equity ETF предполагает учет годового диапазона 8.56 - 10.19 и текущей цены 9.50. Многие сравнивают 3.15% и 6.26% перед размещением ордеров на 9.50 или 9.80. Изучайте ежедневные изменения цены WCAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Warcap Unconstrained Equity ETF?
Самая высокая цена Warcap Unconstrained Equity ETF (WCAP) за последний год составила 10.19. Акции заметно колебались в пределах 8.56 - 10.19, сравнение с 9.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Warcap Unconstrained Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Warcap Unconstrained Equity ETF?
Самая низкая цена Warcap Unconstrained Equity ETF (WCAP) за год составила 8.56. Сравнение с текущими 9.50 и 8.56 - 10.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WCAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WCAP?
В прошлом Warcap Unconstrained Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.45 и -5.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.45
- Open
- 9.49
- Bid
- 9.50
- Ask
- 9.80
- Low
- 9.47
- High
- 9.50
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.53%
- Месячное изменение
- 3.15%
- 6-месячное изменение
- 6.26%
- Годовое изменение
- -5.47%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%