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WCAP: Warcap Unconstrained Equity ETF

9.50 USD 0.05 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WCAP за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.47, а максимальная — 9.50.

Следите за динамикой Warcap Unconstrained Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WCAP сегодня?

Warcap Unconstrained Equity ETF (WCAP) сегодня оценивается на уровне 9.50. Инструмент торгуется в пределах 9.47 - 9.50, вчерашнее закрытие составило 9.45, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WCAP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Warcap Unconstrained Equity ETF?

Warcap Unconstrained Equity ETF в настоящее время оценивается в 9.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.47% и USD. Отслеживайте движения WCAP на графике в реальном времени.

Как купить акции WCAP?

Вы можете купить акции Warcap Unconstrained Equity ETF (WCAP) по текущей цене 9.50. Ордера обычно размещаются около 9.50 или 9.80, тогда как 10 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WCAP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WCAP?

Инвестирование в Warcap Unconstrained Equity ETF предполагает учет годового диапазона 8.56 - 10.19 и текущей цены 9.50. Многие сравнивают 3.15% и 6.26% перед размещением ордеров на 9.50 или 9.80. Изучайте ежедневные изменения цены WCAP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Warcap Unconstrained Equity ETF?

Самая высокая цена Warcap Unconstrained Equity ETF (WCAP) за последний год составила 10.19. Акции заметно колебались в пределах 8.56 - 10.19, сравнение с 9.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Warcap Unconstrained Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Warcap Unconstrained Equity ETF?

Самая низкая цена Warcap Unconstrained Equity ETF (WCAP) за год составила 8.56. Сравнение с текущими 9.50 и 8.56 - 10.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WCAP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WCAP?

В прошлом Warcap Unconstrained Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.45 и -5.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.47 9.50
Годовой диапазон
8.56 10.19
Предыдущее закрытие
9.45
Open
9.49
Bid
9.50
Ask
9.80
Low
9.47
High
9.50
Объем
10
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
3.15%
6-месячное изменение
6.26%
Годовое изменение
-5.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%