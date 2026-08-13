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WCAP: Warcap Unconstrained Equity ETF

9.50 USD 0.05 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WCAP汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点9.47和高点9.50进行交易。

关注Warcap Unconstrained Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

WCAP股票今天的价格是多少？

Warcap Unconstrained Equity ETF股票今天的定价为9.50。它在9.47 - 9.50范围内交易，昨天的收盘价为9.45，交易量达到10。WCAP的实时价格图表显示了这些更新。

Warcap Unconstrained Equity ETF股票是否支付股息？

Warcap Unconstrained Equity ETF目前的价值为9.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.47%和USD。实时查看图表以跟踪WCAP走势。

如何购买WCAP股票？

您可以以9.50的当前价格购买Warcap Unconstrained Equity ETF股票。订单通常设置在9.50或9.80附近，而10和0.11%显示市场活动。立即关注WCAP的实时图表更新。

如何投资WCAP股票？

投资Warcap Unconstrained Equity ETF需要考虑年度范围8.56 - 10.19和当前价格9.50。许多人在以9.50或9.80下订单之前，会比较3.15%和。实时查看WCAP价格图表，了解每日变化。

Warcap Unconstrained Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Warcap Unconstrained Equity ETF的最高价格是10.19。在8.56 - 10.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Warcap Unconstrained Equity ETF的绩效。

Warcap Unconstrained Equity ETF股票的最低价格是多少？

Warcap Unconstrained Equity ETF（WCAP）的最低价格为8.56。将其与当前的9.50和8.56 - 10.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WCAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WCAP股票是什么时候拆分的？

Warcap Unconstrained Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.45和-5.47%中可见。

日范围
9.47 9.50
年范围
8.56 10.19
前一天收盘价
9.45
开盘价
9.49
卖价
9.50
买价
9.80
最低价
9.47
最高价
9.50
交易量
10
日变化
0.53%
月变化
3.15%
6个月变化
6.26%
年变化
-5.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%