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WBIL: WBI BullBear Quality 3000 ETF

41.49 USD 0.46 (1.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WBIL за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.49, а максимальная — 41.49.

Следите за динамикой WBI BullBear Quality 3000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WBIL сегодня?

WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) сегодня оценивается на уровне 41.49. Инструмент торгуется в пределах 41.49 - 41.49, вчерашнее закрытие составило 41.03, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WBIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WBI BullBear Quality 3000 ETF?

WBI BullBear Quality 3000 ETF в настоящее время оценивается в 41.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 27.47% и USD. Отслеживайте движения WBIL на графике в реальном времени.

Как купить акции WBIL?

Вы можете купить акции WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) по текущей цене 41.49. Ордера обычно размещаются около 41.49 или 41.79, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WBIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WBIL?

Инвестирование в WBI BullBear Quality 3000 ETF предполагает учет годового диапазона 32.55 - 41.49 и текущей цены 41.49. Многие сравнивают 4.12% и 14.55% перед размещением ордеров на 41.49 или 41.79. Изучайте ежедневные изменения цены WBIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WBI BullBear Quality 3000 ETF?

Самая высокая цена WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) за последний год составила 41.49. Акции заметно колебались в пределах 32.55 - 41.49, сравнение с 41.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WBI BullBear Quality 3000 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WBI BullBear Quality 3000 ETF?

Самая низкая цена WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) за год составила 32.55. Сравнение с текущими 41.49 и 32.55 - 41.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WBIL?

В прошлом WBI BullBear Quality 3000 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.03 и 27.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.49 41.49
Годовой диапазон
32.55 41.49
Предыдущее закрытие
41.03
Open
41.49
Bid
41.49
Ask
41.79
Low
41.49
High
41.49
Объем
1
Дневное изменение
1.12%
Месячное изменение
4.12%
6-месячное изменение
14.55%
Годовое изменение
27.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%