Курс WBIL за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.49, а максимальная — 41.49.

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