КотировкиРазделы
Валюты / WBIG
Назад в Рынок акций США

WBIG: WBI BullBear Yield 3000 ETF

26.64 USD 0.21 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WBIG за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.64, а максимальная — 26.64.

Следите за динамикой WBI BullBear Yield 3000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WBIG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WBIG сегодня?

WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) сегодня оценивается на уровне 26.64. Инструмент торгуется в пределах 26.64 - 26.64, вчерашнее закрытие составило 26.43, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WBIG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WBI BullBear Yield 3000 ETF?

WBI BullBear Yield 3000 ETF в настоящее время оценивается в 26.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.19% и USD. Отслеживайте движения WBIG на графике в реальном времени.

Как купить акции WBIG?

Вы можете купить акции WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) по текущей цене 26.64. Ордера обычно размещаются около 26.64 или 26.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WBIG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WBIG?

Инвестирование в WBI BullBear Yield 3000 ETF предполагает учет годового диапазона 22.45 - 26.64 и текущей цены 26.64. Многие сравнивают 0.99% и 9.54% перед размещением ордеров на 26.64 или 26.94. Изучайте ежедневные изменения цены WBIG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WBI BullBear Yield 3000 ETF?

Самая высокая цена WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) за последний год составила 26.64. Акции заметно колебались в пределах 22.45 - 26.64, сравнение с 26.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WBI BullBear Yield 3000 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WBI BullBear Yield 3000 ETF?

Самая низкая цена WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) за год составила 22.45. Сравнение с текущими 26.64 и 22.45 - 26.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WBIG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WBIG?

В прошлом WBI BullBear Yield 3000 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.43 и 18.19% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.64 26.64
Годовой диапазон
22.45 26.64
Предыдущее закрытие
26.43
Open
26.64
Bid
26.64
Ask
26.94
Low
26.64
High
26.64
Объем
1
Дневное изменение
0.79%
Месячное изменение
0.99%
6-месячное изменение
9.54%
Годовое изменение
18.19%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%