Курс WBIG за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.64, а максимальная — 26.64.

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