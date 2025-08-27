报价部分
货币 / WBIG
回到股票

WBIG: WBI BullBear Yield 3000 ETF

26.74 USD 0.10 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日WBIG汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点26.74和高点26.74进行交易。

关注WBI BullBear Yield 3000 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WBIG新闻

常见问题解答

WBIG股票今天的价格是多少？

WBI BullBear Yield 3000 ETF股票今天的定价为26.74。它在26.74 - 26.74范围内交易，昨天的收盘价为26.64，交易量达到2。WBIG的实时价格图表显示了这些更新。

WBI BullBear Yield 3000 ETF股票是否支付股息？

WBI BullBear Yield 3000 ETF目前的价值为26.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.63%和USD。实时查看图表以跟踪WBIG走势。

如何购买WBIG股票？

您可以以26.74的当前价格购买WBI BullBear Yield 3000 ETF股票。订单通常设置在26.74或27.04附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注WBIG的实时图表更新。

如何投资WBIG股票？

投资WBI BullBear Yield 3000 ETF需要考虑年度范围22.45 - 26.74和当前价格26.74。许多人在以26.74或27.04下订单之前，会比较1.36%和。实时查看WBIG价格图表，了解每日变化。

WBI BullBear Yield 3000 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WBI BullBear Yield 3000 ETF的最高价格是26.74。在22.45 - 26.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WBI BullBear Yield 3000 ETF的绩效。

WBI BullBear Yield 3000 ETF股票的最低价格是多少？

WBI BullBear Yield 3000 ETF（WBIG）的最低价格为22.45。将其与当前的26.74和22.45 - 26.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WBIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WBIG股票是什么时候拆分的？

WBI BullBear Yield 3000 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.64和18.63%中可见。

日范围
26.74 26.74
年范围
22.45 26.74
前一天收盘价
26.64
开盘价
26.74
卖价
26.74
买价
27.04
最低价
26.74
最高价
26.74
交易量
2
日变化
0.38%
月变化
1.36%
6个月变化
9.95%
年变化
18.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%