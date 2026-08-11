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WABF: Western Asset Bond ETF
Курс WABF за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.46, а максимальная — 24.46.
Следите за динамикой Western Asset Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WABF сегодня?
Western Asset Bond ETF (WABF) сегодня оценивается на уровне 24.46. Инструмент торгуется в пределах 24.46 - 24.46, вчерашнее закрытие составило 24.56, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WABF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Bond ETF?
Western Asset Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.55% и USD. Отслеживайте движения WABF на графике в реальном времени.
Как купить акции WABF?
Вы можете купить акции Western Asset Bond ETF (WABF) по текущей цене 24.46. Ордера обычно размещаются около 24.46 или 24.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WABF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WABF?
Инвестирование в Western Asset Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.41 - 25.77 и текущей цены 24.46. Многие сравнивают 0.20% и -4.75% перед размещением ордеров на 24.46 или 24.76. Изучайте ежедневные изменения цены WABF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Bond ETF?
Самая высокая цена Western Asset Bond ETF (WABF) за последний год составила 25.77. Акции заметно колебались в пределах 24.41 - 25.77, сравнение с 24.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Bond ETF?
Самая низкая цена Western Asset Bond ETF (WABF) за год составила 24.41. Сравнение с текущими 24.46 и 24.41 - 25.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WABF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WABF?
В прошлом Western Asset Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.56 и -2.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.56
- Open
- 24.46
- Bid
- 24.46
- Ask
- 24.76
- Low
- 24.46
- High
- 24.46
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -4.75%
- Годовое изменение
- -2.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%