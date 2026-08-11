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WABF: Western Asset Bond ETF

24.46 USD 0.10 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WABF за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.46, а максимальная — 24.46.

Следите за динамикой Western Asset Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WABF сегодня?

Western Asset Bond ETF (WABF) сегодня оценивается на уровне 24.46. Инструмент торгуется в пределах 24.46 - 24.46, вчерашнее закрытие составило 24.56, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WABF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Western Asset Bond ETF?

Western Asset Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.55% и USD. Отслеживайте движения WABF на графике в реальном времени.

Как купить акции WABF?

Вы можете купить акции Western Asset Bond ETF (WABF) по текущей цене 24.46. Ордера обычно размещаются около 24.46 или 24.76, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WABF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WABF?

Инвестирование в Western Asset Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.41 - 25.77 и текущей цены 24.46. Многие сравнивают 0.20% и -4.75% перед размещением ордеров на 24.46 или 24.76. Изучайте ежедневные изменения цены WABF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Western Asset Bond ETF?

Самая высокая цена Western Asset Bond ETF (WABF) за последний год составила 25.77. Акции заметно колебались в пределах 24.41 - 25.77, сравнение с 24.56 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Western Asset Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Western Asset Bond ETF?

Самая низкая цена Western Asset Bond ETF (WABF) за год составила 24.41. Сравнение с текущими 24.46 и 24.41 - 25.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WABF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WABF?

В прошлом Western Asset Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.56 и -2.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.46 24.46
Годовой диапазон
24.41 25.77
Предыдущее закрытие
24.56
Open
24.46
Bid
24.46
Ask
24.76
Low
24.46
High
24.46
Объем
1
Дневное изменение
-0.41%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-4.75%
Годовое изменение
-2.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%