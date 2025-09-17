Валюты / VWAV
VWAV
11.1400 USD 0.0500 (0.45%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VWAV за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.0000, а максимальная — 11.3900.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.0000 11.3900
Годовой диапазон
2.0600 12.5900
- Предыдущее закрытие
- 11.0900
- Open
- 11.0000
- Bid
- 11.1400
- Ask
- 11.1430
- Low
- 11.0000
- High
- 11.3900
- Объем
- 187
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 23.78%
- 6-месячное изменение
- 326.82%
- Годовое изменение
- 326.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.