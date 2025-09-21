Valute / VWAV
VWAV
10.5800 USD 0.6850 (6.08%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VWAV ha avuto una variazione del -6.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.5500 e ad un massimo di 11.3600.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.5500 11.3600
Intervallo Annuale
2.0600 12.5900
- Chiusura Precedente
- 11.2650
- Apertura
- 11.3600
- Bid
- 10.5800
- Ask
- 10.5830
- Minimo
- 10.5500
- Massimo
- 11.3600
- Volume
- 316
- Variazione giornaliera
- -6.08%
- Variazione Mensile
- 17.56%
- Variazione Semestrale
- 305.36%
- Variazione Annuale
- 305.36%
21 settembre, domenica