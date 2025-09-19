Währungen / VWAV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VWAV
10.8400 USD 0.4250 (3.77%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VWAV hat sich für heute um -3.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.6500 bis zu einem Hoch von 11.3600 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.6500 11.3600
Jahresspanne
2.0600 12.5900
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.2650
- Eröffnung
- 11.3600
- Bid
- 10.8400
- Ask
- 10.8430
- Tief
- 10.6500
- Hoch
- 11.3600
- Volumen
- 130
- Tagesänderung
- -3.77%
- Monatsänderung
- 20.44%
- 6-Monatsänderung
- 315.33%
- Jahresänderung
- 315.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K