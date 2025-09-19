KurseKategorien
Währungen / VWAV
VWAV

10.8400 USD 0.4250 (3.77%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VWAV hat sich für heute um -3.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.6500 bis zu einem Hoch von 11.3600 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.6500 11.3600
Jahresspanne
2.0600 12.5900
Vorheriger Schlusskurs
11.2650
Eröffnung
11.3600
Bid
10.8400
Ask
10.8430
Tief
10.6500
Hoch
11.3600
Volumen
130
Tagesänderung
-3.77%
Monatsänderung
20.44%
6-Monatsänderung
315.33%
Jahresänderung
315.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K