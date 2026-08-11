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VUSI: Voya Ultra Short Income ETF
Курс VUSI за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.25, а максимальная — 50.25.
Следите за динамикой Voya Ultra Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VUSI сегодня?
Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) сегодня оценивается на уровне 50.25. Инструмент торгуется в пределах 50.25 - 50.25, вчерашнее закрытие составило 50.13, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VUSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Ultra Short Income ETF?
Voya Ultra Short Income ETF в настоящее время оценивается в 50.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.32% и USD. Отслеживайте движения VUSI на графике в реальном времени.
Как купить акции VUSI?
Вы можете купить акции Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) по текущей цене 50.25. Ордера обычно размещаются около 50.25 или 50.55, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VUSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VUSI?
Инвестирование в Voya Ultra Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 49.97 - 50.45 и текущей цены 50.25. Многие сравнивают 0.00% и 0.10% перед размещением ордеров на 50.25 или 50.55. Изучайте ежедневные изменения цены VUSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Voya Ultra Short Income ETF?
Самая высокая цена Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) за последний год составила 50.45. Акции заметно колебались в пределах 49.97 - 50.45, сравнение с 50.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Ultra Short Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Voya Ultra Short Income ETF?
Самая низкая цена Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) за год составила 49.97. Сравнение с текущими 50.25 и 49.97 - 50.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VUSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VUSI?
В прошлом Voya Ultra Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.13 и 0.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.13
- Open
- 50.25
- Bid
- 50.25
- Ask
- 50.55
- Low
- 50.25
- High
- 50.25
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.10%
- Годовое изменение
- 0.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%