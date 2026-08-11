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VUSI: Voya Ultra Short Income ETF

50.25 USD 0.12 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VUSI за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.25, а максимальная — 50.25.

Следите за динамикой Voya Ultra Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VUSI сегодня?

Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) сегодня оценивается на уровне 50.25. Инструмент торгуется в пределах 50.25 - 50.25, вчерашнее закрытие составило 50.13, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VUSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Ultra Short Income ETF?

Voya Ultra Short Income ETF в настоящее время оценивается в 50.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.32% и USD. Отслеживайте движения VUSI на графике в реальном времени.

Как купить акции VUSI?

Вы можете купить акции Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) по текущей цене 50.25. Ордера обычно размещаются около 50.25 или 50.55, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VUSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VUSI?

Инвестирование в Voya Ultra Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 49.97 - 50.45 и текущей цены 50.25. Многие сравнивают 0.00% и 0.10% перед размещением ордеров на 50.25 или 50.55. Изучайте ежедневные изменения цены VUSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Voya Ultra Short Income ETF?

Самая высокая цена Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) за последний год составила 50.45. Акции заметно колебались в пределах 49.97 - 50.45, сравнение с 50.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Ultra Short Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Voya Ultra Short Income ETF?

Самая низкая цена Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) за год составила 49.97. Сравнение с текущими 50.25 и 49.97 - 50.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VUSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VUSI?

В прошлом Voya Ultra Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.13 и 0.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.25 50.25
Годовой диапазон
49.97 50.45
Предыдущее закрытие
50.13
Open
50.25
Bid
50.25
Ask
50.55
Low
50.25
High
50.25
Объем
1
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.10%
Годовое изменение
0.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%