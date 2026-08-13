报价部分
货币 / VUSI
回到股票

VUSI: Voya Ultra Short Income ETF

50.25 USD 0.12 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VUSI汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点50.25和高点50.25进行交易。

关注Voya Ultra Short Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VUSI股票今天的价格是多少？

Voya Ultra Short Income ETF股票今天的定价为50.25。它在50.25 - 50.25范围内交易，昨天的收盘价为50.13，交易量达到1。VUSI的实时价格图表显示了这些更新。

Voya Ultra Short Income ETF股票是否支付股息？

Voya Ultra Short Income ETF目前的价值为50.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.32%和USD。实时查看图表以跟踪VUSI走势。

如何购买VUSI股票？

您可以以50.25的当前价格购买Voya Ultra Short Income ETF股票。订单通常设置在50.25或50.55附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VUSI的实时图表更新。

如何投资VUSI股票？

投资Voya Ultra Short Income ETF需要考虑年度范围49.97 - 50.45和当前价格50.25。许多人在以50.25或50.55下订单之前，会比较0.00%和。实时查看VUSI价格图表，了解每日变化。

Voya Ultra Short Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Voya Ultra Short Income ETF的最高价格是50.45。在49.97 - 50.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voya Ultra Short Income ETF的绩效。

Voya Ultra Short Income ETF股票的最低价格是多少？

Voya Ultra Short Income ETF（VUSI）的最低价格为49.97。将其与当前的50.25和49.97 - 50.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VUSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VUSI股票是什么时候拆分的？

Voya Ultra Short Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.13和0.32%中可见。

日范围
50.25 50.25
年范围
49.97 50.45
前一天收盘价
50.13
开盘价
50.25
卖价
50.25
买价
50.55
最低价
50.25
最高价
50.25
交易量
1
日变化
0.24%
月变化
0.00%
6个月变化
0.10%
年变化
0.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%