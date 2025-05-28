Валюты / VTYX
VTYX: Ventyx Biosciences Inc
2.33 USD 0.03 (1.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTYX за сегодня изменился на 1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.26, а максимальная — 2.51.
Следите за динамикой Ventyx Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.26 2.51
Годовой диапазон
0.78 3.39
- Предыдущее закрытие
- 2.30
- Open
- 2.27
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Low
- 2.26
- High
- 2.51
- Объем
- 1.265 K
- Дневное изменение
- 1.30%
- Месячное изменение
- -1.69%
- 6-месячное изменение
- 92.56%
- Годовое изменение
- 6.39%
