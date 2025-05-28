Valute / VTYX
VTYX: Ventyx Biosciences Inc
2.30 USD 0.09 (3.77%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VTYX ha avuto una variazione del -3.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.29 e ad un massimo di 2.50.
Segui le dinamiche di Ventyx Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VTYX News
- Ventyx Biosciences at Wells Fargo Conference: Inflammasome Leadership
- Canaccord maintains buy rating on Ventyx stock after positive trial results
- Ventyx stock steady as Parkinson’s drug shows biomarker reductions
- Ventyx Biosciences stock trades flat despite positive parkinson’s drug trial data
- Ventyx reports positive Phase 2a results for Parkinson’s drug
- Ventyx Biosciences reports annual meeting results
- Piper Sandler maintains $21 target on Ventyx stock
- Ventyx Biosciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
Intervallo Giornaliero
2.29 2.50
Intervallo Annuale
0.78 3.39
- Chiusura Precedente
- 2.39
- Apertura
- 2.39
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Minimo
- 2.29
- Massimo
- 2.50
- Volume
- 1.440 K
- Variazione giornaliera
- -3.77%
- Variazione Mensile
- -2.95%
- Variazione Semestrale
- 90.08%
- Variazione Annuale
- 5.02%
21 settembre, domenica