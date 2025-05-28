QuotazioniSezioni
VTYX
VTYX: Ventyx Biosciences Inc

2.30 USD 0.09 (3.77%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VTYX ha avuto una variazione del -3.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.29 e ad un massimo di 2.50.

Segui le dinamiche di Ventyx Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.29 2.50
Intervallo Annuale
0.78 3.39
Chiusura Precedente
2.39
Apertura
2.39
Bid
2.30
Ask
2.60
Minimo
2.29
Massimo
2.50
Volume
1.440 K
Variazione giornaliera
-3.77%
Variazione Mensile
-2.95%
Variazione Semestrale
90.08%
Variazione Annuale
5.02%
21 settembre, domenica