Devises / VTYX
VTYX: Ventyx Biosciences Inc
2.30 USD 0.09 (3.77%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VTYX a changé de -3.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.29 et à un maximum de 2.50.
Suivez la dynamique Ventyx Biosciences Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTYX Nouvelles
- Ventyx Biosciences at Wells Fargo Conference: Inflammasome Leadership
- Canaccord maintains buy rating on Ventyx stock after positive trial results
- Ventyx stock steady as Parkinson’s drug shows biomarker reductions
- Ventyx Biosciences stock trades flat despite positive parkinson’s drug trial data
- Ventyx reports positive Phase 2a results for Parkinson’s drug
- Ventyx Biosciences reports annual meeting results
- Piper Sandler maintains $21 target on Ventyx stock
- Ventyx Biosciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
Range quotidien
2.29 2.50
Range Annuel
0.78 3.39
- Clôture Précédente
- 2.39
- Ouverture
- 2.39
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Plus Bas
- 2.29
- Plus Haut
- 2.50
- Volume
- 1.440 K
- Changement quotidien
- -3.77%
- Changement Mensuel
- -2.95%
- Changement à 6 Mois
- 90.08%
- Changement Annuel
- 5.02%
20 septembre, samedi