통화 / VTYX
VTYX: Ventyx Biosciences Inc
2.30 USD 0.09 (3.77%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VTYX 환율이 오늘 -3.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.29이고 고가는 2.50이었습니다.
Ventyx Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTYX News
- Ventyx Biosciences at Wells Fargo Conference: Inflammasome Leadership
- Canaccord maintains buy rating on Ventyx stock after positive trial results
- Ventyx stock steady as Parkinson’s drug shows biomarker reductions
- Ventyx Biosciences stock trades flat despite positive parkinson’s drug trial data
- Ventyx reports positive Phase 2a results for Parkinson’s drug
- Ventyx Biosciences reports annual meeting results
- Piper Sandler maintains $21 target on Ventyx stock
- Ventyx Biosciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
일일 변동 비율
2.29 2.50
년간 변동
0.78 3.39
- 이전 종가
- 2.39
- 시가
- 2.39
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- 저가
- 2.29
- 고가
- 2.50
- 볼륨
- 1.440 K
- 일일 변동
- -3.77%
- 월 변동
- -2.95%
- 6개월 변동
- 90.08%
- 년간 변동율
- 5.02%
20 9월, 토요일