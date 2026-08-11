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VTN: Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
Курс VTN за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.39, а максимальная — 11.45.
Следите за динамикой Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTN сегодня?
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) сегодня оценивается на уровне 11.41. Инструмент торгуется в пределах 11.39 - 11.45, вчерашнее закрытие составило 11.42, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals?
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals в настоящее время оценивается в 11.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.86% и USD. Отслеживайте движения VTN на графике в реальном времени.
Как купить акции VTN?
Вы можете купить акции Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) по текущей цене 11.41. Ордера обычно размещаются около 11.41 или 11.71, тогда как 27 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTN?
Инвестирование в Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals предполагает учет годового диапазона 10.08 - 12.10 и текущей цены 11.41. Многие сравнивают 5.36% и -1.30% перед размещением ордеров на 11.41 или 11.71. Изучайте ежедневные изменения цены VTN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals?
Самая высокая цена Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) за последний год составила 12.10. Акции заметно колебались в пределах 10.08 - 12.10, сравнение с 11.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals?
Самая низкая цена Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals (VTN) за год составила 10.08. Сравнение с текущими 11.41 и 10.08 - 12.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTN?
В прошлом Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.42 и 12.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.42
- Open
- 11.39
- Bid
- 11.41
- Ask
- 11.71
- Low
- 11.39
- High
- 11.45
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 5.36%
- 6-месячное изменение
- -1.30%
- Годовое изменение
- 12.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%