VTN: 范·卡本纽约市政债券基金
今日VTN汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点11.18和高点11.40进行交易。
关注范·卡本纽约市政债券基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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常见问题解答
VTN股票今天的价格是多少？
范·卡本纽约市政债券基金股票今天的定价为11.26。它在11.18 - 11.40范围内交易，昨天的收盘价为11.41，交易量达到53。VTN的实时价格图表显示了这些更新。
范·卡本纽约市政债券基金股票是否支付股息？
范·卡本纽约市政债券基金目前的价值为11.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.37%和USD。实时查看图表以跟踪VTN走势。
如何购买VTN股票？
您可以以11.26的当前价格购买范·卡本纽约市政债券基金股票。订单通常设置在11.26或11.56附近，而53和-1.05%显示市场活动。立即关注VTN的实时图表更新。
如何投资VTN股票？
投资范·卡本纽约市政债券基金需要考虑年度范围10.08 - 12.10和当前价格11.26。许多人在以11.26或11.56下订单之前，会比较3.97%和。实时查看VTN价格图表，了解每日变化。
范·卡本纽约市政债券基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，范·卡本纽约市政债券基金的最高价格是12.10。在10.08 - 12.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本纽约市政债券基金的绩效。
范·卡本纽约市政债券基金股票的最低价格是多少？
范·卡本纽约市政债券基金（VTN）的最低价格为10.08。将其与当前的11.26和10.08 - 12.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTN股票是什么时候拆分的？
范·卡本纽约市政债券基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.41和11.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.41
- 开盘价
- 11.38
- 卖价
- 11.26
- 买价
- 11.56
- 最低价
- 11.18
- 最高价
- 11.40
- 交易量
- 53
- 日变化
- -1.31%
- 月变化
- 3.97%
- 6个月变化
- -2.60%
- 年变化
- 11.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%