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VTN: 范·卡本纽约市政债券基金

11.26 USD 0.15 (1.31%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VTN汇率已更改-1.31%。当日，交易品种以低点11.18和高点11.40进行交易。

关注范·卡本纽约市政债券基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VTN股票今天的价格是多少？

范·卡本纽约市政债券基金股票今天的定价为11.26。它在11.18 - 11.40范围内交易，昨天的收盘价为11.41，交易量达到53。VTN的实时价格图表显示了这些更新。

范·卡本纽约市政债券基金股票是否支付股息？

范·卡本纽约市政债券基金目前的价值为11.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.37%和USD。实时查看图表以跟踪VTN走势。

如何购买VTN股票？

您可以以11.26的当前价格购买范·卡本纽约市政债券基金股票。订单通常设置在11.26或11.56附近，而53和-1.05%显示市场活动。立即关注VTN的实时图表更新。

如何投资VTN股票？

投资范·卡本纽约市政债券基金需要考虑年度范围10.08 - 12.10和当前价格11.26。许多人在以11.26或11.56下订单之前，会比较3.97%和。实时查看VTN价格图表，了解每日变化。

范·卡本纽约市政债券基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，范·卡本纽约市政债券基金的最高价格是12.10。在10.08 - 12.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪范·卡本纽约市政债券基金的绩效。

范·卡本纽约市政债券基金股票的最低价格是多少？

范·卡本纽约市政债券基金（VTN）的最低价格为10.08。将其与当前的11.26和10.08 - 12.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTN股票是什么时候拆分的？

范·卡本纽约市政债券基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.41和11.37%中可见。

日范围
11.18 11.40
年范围
10.08 12.10
前一天收盘价
11.41
开盘价
11.38
卖价
11.26
买价
11.56
最低价
11.18
最高价
11.40
交易量
53
日变化
-1.31%
月变化
3.97%
6个月变化
-2.60%
年变化
11.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%