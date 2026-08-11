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VTIX: Virtuix Holdings Inc - Class A

1.75 USD 0.01 (0.57%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VTIX за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.69, а максимальная — 1.84.

Следите за динамикой Virtuix Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTIX сегодня?

Virtuix Holdings Inc - Class A (VTIX) сегодня оценивается на уровне 1.75. Инструмент торгуется в пределах 1.69 - 1.84, вчерашнее закрытие составило 1.76, а торговый объем достиг 465. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTIX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtuix Holdings Inc - Class A?

Virtuix Holdings Inc - Class A в настоящее время оценивается в 1.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.27% и USD. Отслеживайте движения VTIX на графике в реальном времени.

Как купить акции VTIX?

Вы можете купить акции Virtuix Holdings Inc - Class A (VTIX) по текущей цене 1.75. Ордера обычно размещаются около 1.75 или 2.05, тогда как 465 и -1.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTIX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTIX?

Инвестирование в Virtuix Holdings Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 1.42 - 92.74 и текущей цены 1.75. Многие сравнивают 13.64% и -74.23% перед размещением ордеров на 1.75 или 2.05. Изучайте ежедневные изменения цены VTIX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtuix Holdings Inc - Class A?

Самая высокая цена Virtuix Holdings Inc - Class A (VTIX) за последний год составила 92.74. Акции заметно колебались в пределах 1.42 - 92.74, сравнение с 1.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtuix Holdings Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtuix Holdings Inc - Class A?

Самая низкая цена Virtuix Holdings Inc - Class A (VTIX) за год составила 1.42. Сравнение с текущими 1.75 и 1.42 - 92.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTIX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTIX?

В прошлом Virtuix Holdings Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.76 и -91.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.69 1.84
Годовой диапазон
1.42 92.74
Предыдущее закрытие
1.76
Open
1.78
Bid
1.75
Ask
2.05
Low
1.69
High
1.84
Объем
465
Дневное изменение
-0.57%
Месячное изменение
13.64%
6-месячное изменение
-74.23%
Годовое изменение
-91.27%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%