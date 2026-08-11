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VTIX: Virtuix Holdings Inc - Class A
Курс VTIX за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.69, а максимальная — 1.84.
Следите за динамикой Virtuix Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTIX сегодня?
Virtuix Holdings Inc - Class A (VTIX) сегодня оценивается на уровне 1.75. Инструмент торгуется в пределах 1.69 - 1.84, вчерашнее закрытие составило 1.76, а торговый объем достиг 465. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTIX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtuix Holdings Inc - Class A?
Virtuix Holdings Inc - Class A в настоящее время оценивается в 1.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.27% и USD. Отслеживайте движения VTIX на графике в реальном времени.
Как купить акции VTIX?
Вы можете купить акции Virtuix Holdings Inc - Class A (VTIX) по текущей цене 1.75. Ордера обычно размещаются около 1.75 или 2.05, тогда как 465 и -1.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTIX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTIX?
Инвестирование в Virtuix Holdings Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 1.42 - 92.74 и текущей цены 1.75. Многие сравнивают 13.64% и -74.23% перед размещением ордеров на 1.75 или 2.05. Изучайте ежедневные изменения цены VTIX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtuix Holdings Inc - Class A?
Самая высокая цена Virtuix Holdings Inc - Class A (VTIX) за последний год составила 92.74. Акции заметно колебались в пределах 1.42 - 92.74, сравнение с 1.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtuix Holdings Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtuix Holdings Inc - Class A?
Самая низкая цена Virtuix Holdings Inc - Class A (VTIX) за год составила 1.42. Сравнение с текущими 1.75 и 1.42 - 92.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTIX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTIX?
В прошлом Virtuix Holdings Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.76 и -91.27% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.76
- Open
- 1.78
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Low
- 1.69
- High
- 1.84
- Объем
- 465
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 13.64%
- 6-месячное изменение
- -74.23%
- Годовое изменение
- -91.27%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%