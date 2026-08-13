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VTIX: Virtuix Holdings Inc - Class A

1.75 USD 0.00 (0.00%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VTIX汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.71和高点1.80进行交易。

关注Virtuix Holdings Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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常见问题解答

VTIX股票今天的价格是多少？

Virtuix Holdings Inc - Class A股票今天的定价为1.75。它在1.71 - 1.80范围内交易，昨天的收盘价为1.75，交易量达到310。VTIX的实时价格图表显示了这些更新。

Virtuix Holdings Inc - Class A股票是否支付股息？

Virtuix Holdings Inc - Class A目前的价值为1.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-91.27%和USD。实时查看图表以跟踪VTIX走势。

如何购买VTIX股票？

您可以以1.75的当前价格购买Virtuix Holdings Inc - Class A股票。订单通常设置在1.75或2.05附近，而310和-1.13%显示市场活动。立即关注VTIX的实时图表更新。

如何投资VTIX股票？

投资Virtuix Holdings Inc - Class A需要考虑年度范围1.42 - 92.74和当前价格1.75。许多人在以1.75或2.05下订单之前，会比较13.64%和。实时查看VTIX价格图表，了解每日变化。

Virtuix Holdings Inc - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Virtuix Holdings Inc - Class A的最高价格是92.74。在1.42 - 92.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtuix Holdings Inc - Class A的绩效。

Virtuix Holdings Inc - Class A股票的最低价格是多少？

Virtuix Holdings Inc - Class A（VTIX）的最低价格为1.42。将其与当前的1.75和1.42 - 92.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTIX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTIX股票是什么时候拆分的？

Virtuix Holdings Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.75和-91.27%中可见。

日范围
1.71 1.80
年范围
1.42 92.74
前一天收盘价
1.75
开盘价
1.77
卖价
1.75
买价
2.05
最低价
1.71
最高价
1.80
交易量
310
日变化
0.00%
月变化
13.64%
6个月变化
-74.23%
年变化
-91.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%