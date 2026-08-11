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VTG: ETF Shares
Курс VTG за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.17, а максимальная — 74.26.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTG сегодня?
ETF Shares (VTG) сегодня оценивается на уровне 74.17. Инструмент торгуется в пределах 74.17 - 74.26, вчерашнее закрытие составило 74.09, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 74.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.88% и USD. Отслеживайте движения VTG на графике в реальном времени.
Как купить акции VTG?
Вы можете купить акции ETF Shares (VTG) по текущей цене 74.17. Ордера обычно размещаются около 74.17 или 74.47, тогда как 21 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTG?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 74.05 - 81.98 и текущей цены 74.17. Многие сравнивают 0.14% и -3.41% перед размещением ордеров на 74.17 или 74.47. Изучайте ежедневные изменения цены VTG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VTG) за последний год составила 81.98. Акции заметно колебались в пределах 74.05 - 81.98, сравнение с 74.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VTG) за год составила 74.05. Сравнение с текущими 74.17 и 74.05 - 81.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTG?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.09 и -1.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.09
- Open
- 74.25
- Bid
- 74.17
- Ask
- 74.47
- Low
- 74.17
- High
- 74.26
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -3.41%
- Годовое изменение
- -1.88%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%