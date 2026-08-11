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VTG: ETF Shares

74.17 USD 0.08 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VTG за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.17, а максимальная — 74.26.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTG сегодня?

ETF Shares (VTG) сегодня оценивается на уровне 74.17. Инструмент торгуется в пределах 74.17 - 74.26, вчерашнее закрытие составило 74.09, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 74.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.88% и USD. Отслеживайте движения VTG на графике в реальном времени.

Как купить акции VTG?

Вы можете купить акции ETF Shares (VTG) по текущей цене 74.17. Ордера обычно размещаются около 74.17 или 74.47, тогда как 21 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTG?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 74.05 - 81.98 и текущей цены 74.17. Многие сравнивают 0.14% и -3.41% перед размещением ордеров на 74.17 или 74.47. Изучайте ежедневные изменения цены VTG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VTG) за последний год составила 81.98. Акции заметно колебались в пределах 74.05 - 81.98, сравнение с 74.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VTG) за год составила 74.05. Сравнение с текущими 74.17 и 74.05 - 81.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTG?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.09 и -1.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
74.17 74.26
Годовой диапазон
74.05 81.98
Предыдущее закрытие
74.09
Open
74.25
Bid
74.17
Ask
74.47
Low
74.17
High
74.26
Объем
21
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-3.41%
Годовое изменение
-1.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%