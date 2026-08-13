VTG: ETF Shares
今日VTG汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点74.15和高点74.26进行交易。
关注ETF Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VTG股票今天的价格是多少？
ETF Shares股票今天的定价为74.17。它在74.15 - 74.26范围内交易，昨天的收盘价为74.09，交易量达到72。VTG的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Shares股票是否支付股息？
ETF Shares目前的价值为74.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.88%和USD。实时查看图表以跟踪VTG走势。
如何购买VTG股票？
您可以以74.17的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在74.17或74.47附近，而72和-0.11%显示市场活动。立即关注VTG的实时图表更新。
如何投资VTG股票？
投资ETF Shares需要考虑年度范围74.05 - 81.98和当前价格74.17。许多人在以74.17或74.47下订单之前，会比较0.14%和。实时查看VTG价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是81.98。在74.05 - 81.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VTG）的最低价格为74.05。将其与当前的74.17和74.05 - 81.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTG股票是什么时候拆分的？
ETF Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.09和-1.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.09
- 开盘价
- 74.25
- 卖价
- 74.17
- 买价
- 74.47
- 最低价
- 74.15
- 最高价
- 74.26
- 交易量
- 72
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.14%
- 6个月变化
- -3.41%
- 年变化
- -1.88%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%