Курс VTEL за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.41, а максимальная — 102.58.

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