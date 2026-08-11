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VTEL: ETF Shares

102.46 USD 0.11 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VTEL за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.41, а максимальная — 102.58.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTEL сегодня?

ETF Shares (VTEL) сегодня оценивается на уровне 102.46. Инструмент торгуется в пределах 102.41 - 102.58, вчерашнее закрытие составило 102.57, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTEL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 102.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.21% и USD. Отслеживайте движения VTEL на графике в реальном времени.

Как купить акции VTEL?

Вы можете купить акции ETF Shares (VTEL) по текущей цене 102.46. Ордера обычно размещаются около 102.46 или 102.76, тогда как 72 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTEL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTEL?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 98.88 - 105.84 и текущей цены 102.46. Многие сравнивают 0.59% и -2.36% перед размещением ордеров на 102.46 или 102.76. Изучайте ежедневные изменения цены VTEL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VTEL) за последний год составила 105.84. Акции заметно колебались в пределах 98.88 - 105.84, сравнение с 102.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VTEL) за год составила 98.88. Сравнение с текущими 102.46 и 98.88 - 105.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTEL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTEL?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.57 и 3.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
102.41 102.58
Годовой диапазон
98.88 105.84
Предыдущее закрытие
102.57
Open
102.58
Bid
102.46
Ask
102.76
Low
102.41
High
102.58
Объем
72
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
-2.36%
Годовое изменение
3.21%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%