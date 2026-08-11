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VTEL: ETF Shares
Курс VTEL за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.41, а максимальная — 102.58.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTEL сегодня?
ETF Shares (VTEL) сегодня оценивается на уровне 102.46. Инструмент торгуется в пределах 102.41 - 102.58, вчерашнее закрытие составило 102.57, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTEL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 102.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.21% и USD. Отслеживайте движения VTEL на графике в реальном времени.
Как купить акции VTEL?
Вы можете купить акции ETF Shares (VTEL) по текущей цене 102.46. Ордера обычно размещаются около 102.46 или 102.76, тогда как 72 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTEL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTEL?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 98.88 - 105.84 и текущей цены 102.46. Многие сравнивают 0.59% и -2.36% перед размещением ордеров на 102.46 или 102.76. Изучайте ежедневные изменения цены VTEL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VTEL) за последний год составила 105.84. Акции заметно колебались в пределах 98.88 - 105.84, сравнение с 102.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VTEL) за год составила 98.88. Сравнение с текущими 102.46 и 98.88 - 105.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTEL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTEL?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 102.57 и 3.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 102.57
- Open
- 102.58
- Bid
- 102.46
- Ask
- 102.76
- Low
- 102.41
- High
- 102.58
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- -2.36%
- Годовое изменение
- 3.21%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%