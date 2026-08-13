VTEL: ETF Shares
今日VTEL汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点102.42和高点102.62进行交易。
关注ETF Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VTEL股票今天的价格是多少？
ETF Shares股票今天的定价为102.59。它在102.42 - 102.62范围内交易，昨天的收盘价为102.46，交易量达到44。VTEL的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Shares股票是否支付股息？
ETF Shares目前的价值为102.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.34%和USD。实时查看图表以跟踪VTEL走势。
如何购买VTEL股票？
您可以以102.59的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在102.59或102.89附近，而44和-0.01%显示市场活动。立即关注VTEL的实时图表更新。
如何投资VTEL股票？
投资ETF Shares需要考虑年度范围98.88 - 105.84和当前价格102.59。许多人在以102.59或102.89下订单之前，会比较0.72%和。实时查看VTEL价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是105.84。在98.88 - 105.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VTEL）的最低价格为98.88。将其与当前的102.59和98.88 - 105.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTEL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTEL股票是什么时候拆分的？
ETF Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、102.46和3.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 102.46
- 开盘价
- 102.60
- 卖价
- 102.59
- 买价
- 102.89
- 最低价
- 102.42
- 最高价
- 102.62
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 0.72%
- 6个月变化
- -2.23%
- 年变化
- 3.34%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%