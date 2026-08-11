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VSDB: ETF Shares
Курс VSDB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.88, а максимальная — 75.91.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VSDB сегодня?
ETF Shares (VSDB) сегодня оценивается на уровне 75.90. Инструмент торгуется в пределах 75.88 - 75.91, вчерашнее закрытие составило 75.90, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSDB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.31% и USD. Отслеживайте движения VSDB на графике в реальном времени.
Как купить акции VSDB?
Вы можете купить акции ETF Shares (VSDB) по текущей цене 75.90. Ордера обычно размещаются около 75.90 или 76.20, тогда как 5 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSDB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VSDB?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 75.70 - 77.13 и текущей цены 75.90. Многие сравнивают 0.18% и -1.20% перед размещением ордеров на 75.90 или 76.20. Изучайте ежедневные изменения цены VSDB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VSDB) за последний год составила 77.13. Акции заметно колебались в пределах 75.70 - 77.13, сравнение с 75.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VSDB) за год составила 75.70. Сравнение с текущими 75.90 и 75.70 - 77.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSDB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VSDB?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.90 и -1.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.90
- Open
- 75.88
- Bid
- 75.90
- Ask
- 76.20
- Low
- 75.88
- High
- 75.91
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- -1.20%
- Годовое изменение
- -1.31%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%