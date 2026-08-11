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VSDB: ETF Shares

75.90 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VSDB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.88, а максимальная — 75.91.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VSDB сегодня?

ETF Shares (VSDB) сегодня оценивается на уровне 75.90. Инструмент торгуется в пределах 75.88 - 75.91, вчерашнее закрытие составило 75.90, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VSDB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.31% и USD. Отслеживайте движения VSDB на графике в реальном времени.

Как купить акции VSDB?

Вы можете купить акции ETF Shares (VSDB) по текущей цене 75.90. Ордера обычно размещаются около 75.90 или 76.20, тогда как 5 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VSDB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VSDB?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 75.70 - 77.13 и текущей цены 75.90. Многие сравнивают 0.18% и -1.20% перед размещением ордеров на 75.90 или 76.20. Изучайте ежедневные изменения цены VSDB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VSDB) за последний год составила 77.13. Акции заметно колебались в пределах 75.70 - 77.13, сравнение с 75.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VSDB) за год составила 75.70. Сравнение с текущими 75.90 и 75.70 - 77.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VSDB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VSDB?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.90 и -1.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.88 75.91
Годовой диапазон
75.70 77.13
Предыдущее закрытие
75.90
Open
75.88
Bid
75.90
Ask
76.20
Low
75.88
High
75.91
Объем
5
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
-1.20%
Годовое изменение
-1.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%