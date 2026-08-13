VSDB股票今天的价格是多少？ ETF Shares股票今天的定价为75.90。它在75.85 - 75.93范围内交易，昨天的收盘价为75.90，交易量达到68。VSDB的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Shares股票是否支付股息？ ETF Shares目前的价值为75.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.31%和USD。实时查看图表以跟踪VSDB走势。

如何购买VSDB股票？ 您可以以75.90的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在75.90或76.20附近，而68和0.03%显示市场活动。立即关注VSDB的实时图表更新。

如何投资VSDB股票？ 投资ETF Shares需要考虑年度范围75.70 - 77.13和当前价格75.90。许多人在以75.90或76.20下订单之前，会比较0.18%和。实时查看VSDB价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Shares的最高价格是77.13。在75.70 - 77.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？ ETF Shares（VSDB）的最低价格为75.70。将其与当前的75.90和75.70 - 77.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VSDB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。