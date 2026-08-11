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VGUS: ETF Shares
Курс VGUS за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.53, а максимальная — 75.54.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VGUS сегодня?
ETF Shares (VGUS) сегодня оценивается на уровне 75.53. Инструмент торгуется в пределах 75.53 - 75.54, вчерашнее закрытие составило 75.52, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.09% и USD. Отслеживайте движения VGUS на графике в реальном времени.
Как купить акции VGUS?
Вы можете купить акции ETF Shares (VGUS) по текущей цене 75.53. Ордера обычно размещаются около 75.53 или 75.83, тогда как 26 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VGUS?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 75.43 - 75.70 и текущей цены 75.53. Многие сравнивают 0.08% и 0.09% перед размещением ордеров на 75.53 или 75.83. Изучайте ежедневные изменения цены VGUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VGUS) за последний год составила 75.70. Акции заметно колебались в пределах 75.43 - 75.70, сравнение с 75.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VGUS) за год составила 75.43. Сравнение с текущими 75.53 и 75.43 - 75.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VGUS?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.52 и -0.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.52
- Open
- 75.54
- Bid
- 75.53
- Ask
- 75.83
- Low
- 75.53
- High
- 75.54
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.09%
- Годовое изменение
- -0.09%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%