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VGUS: ETF Shares

75.53 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VGUS за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.53, а максимальная — 75.54.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VGUS сегодня?

ETF Shares (VGUS) сегодня оценивается на уровне 75.53. Инструмент торгуется в пределах 75.53 - 75.54, вчерашнее закрытие составило 75.52, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.09% и USD. Отслеживайте движения VGUS на графике в реальном времени.

Как купить акции VGUS?

Вы можете купить акции ETF Shares (VGUS) по текущей цене 75.53. Ордера обычно размещаются около 75.53 или 75.83, тогда как 26 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VGUS?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 75.43 - 75.70 и текущей цены 75.53. Многие сравнивают 0.08% и 0.09% перед размещением ордеров на 75.53 или 75.83. Изучайте ежедневные изменения цены VGUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VGUS) за последний год составила 75.70. Акции заметно колебались в пределах 75.43 - 75.70, сравнение с 75.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VGUS) за год составила 75.43. Сравнение с текущими 75.53 и 75.43 - 75.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VGUS?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.52 и -0.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.53 75.54
Годовой диапазон
75.43 75.70
Предыдущее закрытие
75.52
Open
75.54
Bid
75.53
Ask
75.83
Low
75.53
High
75.54
Объем
26
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
0.09%
Годовое изменение
-0.09%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%