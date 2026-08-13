VGUS: ETF Shares
今日VGUS汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点75.53和高点75.54进行交易。
关注ETF Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VGUS股票今天的价格是多少？
ETF Shares股票今天的定价为75.54。它在75.53 - 75.54范围内交易，昨天的收盘价为75.52，交易量达到344。VGUS的实时价格图表显示了这些更新。
ETF Shares股票是否支付股息？
ETF Shares目前的价值为75.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.08%和USD。实时查看图表以跟踪VGUS走势。
如何购买VGUS股票？
您可以以75.54的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在75.54或75.84附近，而344和0.00%显示市场活动。立即关注VGUS的实时图表更新。
如何投资VGUS股票？
投资ETF Shares需要考虑年度范围75.43 - 75.70和当前价格75.54。许多人在以75.54或75.84下订单之前，会比较0.09%和。实时查看VGUS价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是75.70。在75.43 - 75.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VGUS）的最低价格为75.43。将其与当前的75.54和75.43 - 75.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VGUS股票是什么时候拆分的？
ETF Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.52和-0.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 75.52
- 开盘价
- 75.54
- 卖价
- 75.54
- 买价
- 75.84
- 最低价
- 75.53
- 最高价
- 75.54
- 交易量
- 344
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 0.11%
- 年变化
- -0.08%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%