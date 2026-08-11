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VGMS: ETF Shares

50.89 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VGMS за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.86, а максимальная — 50.90.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VGMS сегодня?

ETF Shares (VGMS) сегодня оценивается на уровне 50.89. Инструмент торгуется в пределах 50.86 - 50.90, вчерашнее закрытие составило 50.86, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGMS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 50.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.59% и USD. Отслеживайте движения VGMS на графике в реальном времени.

Как купить акции VGMS?

Вы можете купить акции ETF Shares (VGMS) по текущей цене 50.89. Ордера обычно размещаются около 50.89 или 51.19, тогда как 8 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGMS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VGMS?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 50.48 - 52.20 и текущей цены 50.89. Многие сравнивают 0.45% и -1.31% перед размещением ордеров на 50.89 или 51.19. Изучайте ежедневные изменения цены VGMS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VGMS) за последний год составила 52.20. Акции заметно колебались в пределах 50.48 - 52.20, сравнение с 50.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VGMS) за год составила 50.48. Сравнение с текущими 50.89 и 50.48 - 52.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGMS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VGMS?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.86 и -0.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.86 50.90
Годовой диапазон
50.48 52.20
Предыдущее закрытие
50.86
Open
50.86
Bid
50.89
Ask
51.19
Low
50.86
High
50.90
Объем
8
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.45%
6-месячное изменение
-1.31%
Годовое изменение
-0.59%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%