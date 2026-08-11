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VGMS: ETF Shares
Курс VGMS за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.86, а максимальная — 50.90.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VGMS сегодня?
ETF Shares (VGMS) сегодня оценивается на уровне 50.89. Инструмент торгуется в пределах 50.86 - 50.90, вчерашнее закрытие составило 50.86, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGMS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 50.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.59% и USD. Отслеживайте движения VGMS на графике в реальном времени.
Как купить акции VGMS?
Вы можете купить акции ETF Shares (VGMS) по текущей цене 50.89. Ордера обычно размещаются около 50.89 или 51.19, тогда как 8 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGMS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VGMS?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 50.48 - 52.20 и текущей цены 50.89. Многие сравнивают 0.45% и -1.31% перед размещением ордеров на 50.89 или 51.19. Изучайте ежедневные изменения цены VGMS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VGMS) за последний год составила 52.20. Акции заметно колебались в пределах 50.48 - 52.20, сравнение с 50.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VGMS) за год составила 50.48. Сравнение с текущими 50.89 и 50.48 - 52.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGMS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VGMS?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.86 и -0.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.86
- Open
- 50.86
- Bid
- 50.89
- Ask
- 51.19
- Low
- 50.86
- High
- 50.90
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- -1.31%
- Годовое изменение
- -0.59%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%