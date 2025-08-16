КотировкиРазделы
Валюты / VEGN
Назад в Рынок акций США

VEGN: US Vegan Climate Index

77.60 USD 0.03 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VEGN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.59, а максимальная — 77.67.

Следите за динамикой US Vegan Climate Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VEGN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VEGN сегодня?

US Vegan Climate Index (VEGN) сегодня оценивается на уровне 77.60. Инструмент торгуется в пределах 77.59 - 77.67, вчерашнее закрытие составило 77.63, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEGN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Vegan Climate Index?

US Vegan Climate Index в настоящее время оценивается в 77.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.90% и USD. Отслеживайте движения VEGN на графике в реальном времени.

Как купить акции VEGN?

Вы можете купить акции US Vegan Climate Index (VEGN) по текущей цене 77.60. Ордера обычно размещаются около 77.60 или 77.90, тогда как 5 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEGN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VEGN?

Инвестирование в US Vegan Climate Index предполагает учет годового диапазона 54.62 - 82.36 и текущей цены 77.60. Многие сравнивают 3.84% и 30.96% перед размещением ордеров на 77.60 или 77.90. Изучайте ежедневные изменения цены VEGN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US Vegan Climate Index?

Самая высокая цена US Vegan Climate Index (VEGN) за последний год составила 82.36. Акции заметно колебались в пределах 54.62 - 82.36, сравнение с 77.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Vegan Climate Index на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US Vegan Climate Index?

Самая низкая цена US Vegan Climate Index (VEGN) за год составила 54.62. Сравнение с текущими 77.60 и 54.62 - 82.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEGN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VEGN?

В прошлом US Vegan Climate Index проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.63 и 29.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.59 77.67
Годовой диапазон
54.62 82.36
Предыдущее закрытие
77.63
Open
77.67
Bid
77.60
Ask
77.90
Low
77.59
High
77.67
Объем
5
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
3.84%
6-месячное изменение
30.96%
Годовое изменение
29.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%