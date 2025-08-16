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VEGN: US Vegan Climate Index
Курс VEGN за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.59, а максимальная — 77.67.
Следите за динамикой US Vegan Climate Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VEGN сегодня?
US Vegan Climate Index (VEGN) сегодня оценивается на уровне 77.60. Инструмент торгуется в пределах 77.59 - 77.67, вчерашнее закрытие составило 77.63, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VEGN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Vegan Climate Index?
US Vegan Climate Index в настоящее время оценивается в 77.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 29.90% и USD. Отслеживайте движения VEGN на графике в реальном времени.
Как купить акции VEGN?
Вы можете купить акции US Vegan Climate Index (VEGN) по текущей цене 77.60. Ордера обычно размещаются около 77.60 или 77.90, тогда как 5 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VEGN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VEGN?
Инвестирование в US Vegan Climate Index предполагает учет годового диапазона 54.62 - 82.36 и текущей цены 77.60. Многие сравнивают 3.84% и 30.96% перед размещением ордеров на 77.60 или 77.90. Изучайте ежедневные изменения цены VEGN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US Vegan Climate Index?
Самая высокая цена US Vegan Climate Index (VEGN) за последний год составила 82.36. Акции заметно колебались в пределах 54.62 - 82.36, сравнение с 77.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Vegan Climate Index на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US Vegan Climate Index?
Самая низкая цена US Vegan Climate Index (VEGN) за год составила 54.62. Сравнение с текущими 77.60 и 54.62 - 82.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VEGN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VEGN?
В прошлом US Vegan Climate Index проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.63 и 29.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 77.63
- Open
- 77.67
- Bid
- 77.60
- Ask
- 77.90
- Low
- 77.59
- High
- 77.67
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 3.84%
- 6-месячное изменение
- 30.96%
- Годовое изменение
- 29.90%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%