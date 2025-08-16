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VEGN: US Vegan Climate Index

77.31 USD 0.32 (0.41%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VEGN汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点77.10和高点77.67进行交易。

关注US Vegan Climate Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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VEGN新闻

常见问题解答

VEGN股票今天的价格是多少？

US Vegan Climate Index股票今天的定价为77.31。它在77.10 - 77.67范围内交易，昨天的收盘价为77.63，交易量达到9。VEGN的实时价格图表显示了这些更新。

US Vegan Climate Index股票是否支付股息？

US Vegan Climate Index目前的价值为77.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.41%和USD。实时查看图表以跟踪VEGN走势。

如何购买VEGN股票？

您可以以77.31的当前价格购买US Vegan Climate Index股票。订单通常设置在77.31或77.61附近，而9和-0.46%显示市场活动。立即关注VEGN的实时图表更新。

如何投资VEGN股票？

投资US Vegan Climate Index需要考虑年度范围54.62 - 82.36和当前价格77.31。许多人在以77.31或77.61下订单之前，会比较3.45%和。实时查看VEGN价格图表，了解每日变化。

US Vegan Climate Index股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US Vegan Climate Index的最高价格是82.36。在54.62 - 82.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Vegan Climate Index的绩效。

US Vegan Climate Index股票的最低价格是多少？

US Vegan Climate Index（VEGN）的最低价格为54.62。将其与当前的77.31和54.62 - 82.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VEGN股票是什么时候拆分的？

US Vegan Climate Index历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.63和29.41%中可见。

日范围
77.10 77.67
年范围
54.62 82.36
前一天收盘价
77.63
开盘价
77.67
卖价
77.31
买价
77.61
最低价
77.10
最高价
77.67
交易量
9
日变化
-0.41%
月变化
3.45%
6个月变化
30.47%
年变化
29.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%