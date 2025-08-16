VEGN: US Vegan Climate Index
今日VEGN汇率已更改-0.41%。当日，交易品种以低点77.10和高点77.67进行交易。
关注US Vegan Climate Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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VEGN新闻
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常见问题解答
VEGN股票今天的价格是多少？
US Vegan Climate Index股票今天的定价为77.31。它在77.10 - 77.67范围内交易，昨天的收盘价为77.63，交易量达到9。VEGN的实时价格图表显示了这些更新。
US Vegan Climate Index股票是否支付股息？
US Vegan Climate Index目前的价值为77.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注29.41%和USD。实时查看图表以跟踪VEGN走势。
如何购买VEGN股票？
您可以以77.31的当前价格购买US Vegan Climate Index股票。订单通常设置在77.31或77.61附近，而9和-0.46%显示市场活动。立即关注VEGN的实时图表更新。
如何投资VEGN股票？
投资US Vegan Climate Index需要考虑年度范围54.62 - 82.36和当前价格77.31。许多人在以77.31或77.61下订单之前，会比较3.45%和。实时查看VEGN价格图表，了解每日变化。
US Vegan Climate Index股票的最高价格是多少？
在过去一年中，US Vegan Climate Index的最高价格是82.36。在54.62 - 82.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Vegan Climate Index的绩效。
US Vegan Climate Index股票的最低价格是多少？
US Vegan Climate Index（VEGN）的最低价格为54.62。将其与当前的77.31和54.62 - 82.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VEGN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VEGN股票是什么时候拆分的？
US Vegan Climate Index历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.63和29.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 77.63
- 开盘价
- 77.67
- 卖价
- 77.31
- 买价
- 77.61
- 最低价
- 77.10
- 最高价
- 77.67
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.41%
- 月变化
- 3.45%
- 6个月变化
- 30.47%
- 年变化
- 29.41%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%