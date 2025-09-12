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VCSH: Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Курс VCSH за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.47, а максимальная — 78.56.
Следите за динамикой Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VCSH сегодня?
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) сегодня оценивается на уровне 78.49. Инструмент торгуется в пределах 78.47 - 78.56, вчерашнее закрытие составило 78.61, а торговый объем достиг 2713. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCSH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF?
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 78.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.22% и USD. Отслеживайте движения VCSH на графике в реальном времени.
Как купить акции VCSH?
Вы можете купить акции Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) по текущей цене 78.49. Ордера обычно размещаются около 78.49 или 78.79, тогда как 2713 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCSH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VCSH?
Инвестирование в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 78.36 - 80.26 и текущей цены 78.49. Многие сравнивают 0.14% и -1.75% перед размещением ордеров на 78.49 или 78.79. Изучайте ежедневные изменения цены VCSH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF?
Самая высокая цена Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) за последний год составила 80.26. Акции заметно колебались в пределах 78.36 - 80.26, сравнение с 78.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF?
Самая низкая цена Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) за год составила 78.36. Сравнение с текущими 78.49 и 78.36 - 80.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCSH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VCSH?
В прошлом Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.61 и -1.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.61
- Open
- 78.54
- Bid
- 78.49
- Ask
- 78.79
- Low
- 78.47
- High
- 78.56
- Объем
- 2.713 K
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -1.75%
- Годовое изменение
- -1.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%