КотировкиРазделы
Валюты / VCSH
Назад в Рынок акций США

VCSH: Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

78.49 USD 0.12 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VCSH за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.47, а максимальная — 78.56.

Следите за динамикой Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VCSH

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VCSH сегодня?

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) сегодня оценивается на уровне 78.49. Инструмент торгуется в пределах 78.47 - 78.56, вчерашнее закрытие составило 78.61, а торговый объем достиг 2713. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCSH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF?

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF в настоящее время оценивается в 78.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.22% и USD. Отслеживайте движения VCSH на графике в реальном времени.

Как купить акции VCSH?

Вы можете купить акции Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) по текущей цене 78.49. Ордера обычно размещаются около 78.49 или 78.79, тогда как 2713 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCSH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VCSH?

Инвестирование в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 78.36 - 80.26 и текущей цены 78.49. Многие сравнивают 0.14% и -1.75% перед размещением ордеров на 78.49 или 78.79. Изучайте ежедневные изменения цены VCSH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF?

Самая высокая цена Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) за последний год составила 80.26. Акции заметно колебались в пределах 78.36 - 80.26, сравнение с 78.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF?

Самая низкая цена Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) за год составила 78.36. Сравнение с текущими 78.49 и 78.36 - 80.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCSH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VCSH?

В прошлом Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.61 и -1.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
78.47 78.56
Годовой диапазон
78.36 80.26
Предыдущее закрытие
78.61
Open
78.54
Bid
78.49
Ask
78.79
Low
78.47
High
78.56
Объем
2.713 K
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-1.75%
Годовое изменение
-1.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%