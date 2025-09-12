VCSH: Vanguard短期公司债指数ETF
今日VCSH汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点78.50和高点78.56进行交易。
关注Vanguard短期公司债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
VCSH股票今天的价格是多少？
Vanguard短期公司债指数ETF股票今天的定价为78.52。它在78.50 - 78.56范围内交易，昨天的收盘价为78.49，交易量达到2496。VCSH的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard短期公司债指数ETF股票是否支付股息？
Vanguard短期公司债指数ETF目前的价值为78.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.18%和USD。实时查看图表以跟踪VCSH走势。
如何购买VCSH股票？
您可以以78.52的当前价格购买Vanguard短期公司债指数ETF股票。订单通常设置在78.52或78.82附近，而2496和0.00%显示市场活动。立即关注VCSH的实时图表更新。
如何投资VCSH股票？
投资Vanguard短期公司债指数ETF需要考虑年度范围78.36 - 80.26和当前价格78.52。许多人在以78.52或78.82下订单之前，会比较0.18%和。实时查看VCSH价格图表，了解每日变化。
Vanguard短期公司债指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Vanguard短期公司债指数ETF的最高价格是80.26。在78.36 - 80.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard短期公司债指数ETF的绩效。
Vanguard短期公司债指数ETF股票的最低价格是多少？
Vanguard短期公司债指数ETF（VCSH）的最低价格为78.36。将其与当前的78.52和78.36 - 80.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VCSH股票是什么时候拆分的？
Vanguard短期公司债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.49和-1.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.49
- 开盘价
- 78.52
- 卖价
- 78.52
- 买价
- 78.82
- 最低价
- 78.50
- 最高价
- 78.56
- 交易量
- 2.496 K
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- -1.71%
- 年变化
- -1.18%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%