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VCSH: Vanguard短期公司债指数ETF

78.52 USD 0.03 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VCSH汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点78.50和高点78.56进行交易。

关注Vanguard短期公司债指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VCSH新闻

常见问题解答

VCSH股票今天的价格是多少？

Vanguard短期公司债指数ETF股票今天的定价为78.52。它在78.50 - 78.56范围内交易，昨天的收盘价为78.49，交易量达到2496。VCSH的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard短期公司债指数ETF股票是否支付股息？

Vanguard短期公司债指数ETF目前的价值为78.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.18%和USD。实时查看图表以跟踪VCSH走势。

如何购买VCSH股票？

您可以以78.52的当前价格购买Vanguard短期公司债指数ETF股票。订单通常设置在78.52或78.82附近，而2496和0.00%显示市场活动。立即关注VCSH的实时图表更新。

如何投资VCSH股票？

投资Vanguard短期公司债指数ETF需要考虑年度范围78.36 - 80.26和当前价格78.52。许多人在以78.52或78.82下订单之前，会比较0.18%和。实时查看VCSH价格图表，了解每日变化。

Vanguard短期公司债指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Vanguard短期公司债指数ETF的最高价格是80.26。在78.36 - 80.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard短期公司债指数ETF的绩效。

Vanguard短期公司债指数ETF股票的最低价格是多少？

Vanguard短期公司债指数ETF（VCSH）的最低价格为78.36。将其与当前的78.52和78.36 - 80.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCSH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VCSH股票是什么时候拆分的？

Vanguard短期公司债指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.49和-1.18%中可见。

日范围
78.50 78.56
年范围
78.36 80.26
前一天收盘价
78.49
开盘价
78.52
卖价
78.52
买价
78.82
最低价
78.50
最高价
78.56
交易量
2.496 K
日变化
0.04%
月变化
0.18%
6个月变化
-1.71%
年变化
-1.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%