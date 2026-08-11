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VCRM: ETF Shares
Курс VCRM за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.17, а максимальная — 75.22.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VCRM сегодня?
ETF Shares (VCRM) сегодня оценивается на уровне 75.18. Инструмент торгуется в пределах 75.17 - 75.22, вчерашнее закрытие составило 75.12, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCRM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения VCRM на графике в реальном времени.
Как купить акции VCRM?
Вы можете купить акции ETF Shares (VCRM) по текущей цене 75.18. Ордера обычно размещаются около 75.18 или 75.48, тогда как 37 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCRM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VCRM?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 74.51 - 77.05 и текущей цены 75.18. Многие сравнивают 0.48% и -1.99% перед размещением ордеров на 75.18 или 75.48. Изучайте ежедневные изменения цены VCRM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VCRM) за последний год составила 77.05. Акции заметно колебались в пределах 74.51 - 77.05, сравнение с 75.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VCRM) за год составила 74.51. Сравнение с текущими 75.18 и 74.51 - 77.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCRM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VCRM?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.12 и -1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.12
- Open
- 75.20
- Bid
- 75.18
- Ask
- 75.48
- Low
- 75.17
- High
- 75.22
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.48%
- 6-месячное изменение
- -1.99%
- Годовое изменение
- -1.85%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%