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VCRM: ETF Shares

75.18 USD 0.06 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VCRM за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.17, а максимальная — 75.22.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VCRM сегодня?

ETF Shares (VCRM) сегодня оценивается на уровне 75.18. Инструмент торгуется в пределах 75.17 - 75.22, вчерашнее закрытие составило 75.12, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCRM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.85% и USD. Отслеживайте движения VCRM на графике в реальном времени.

Как купить акции VCRM?

Вы можете купить акции ETF Shares (VCRM) по текущей цене 75.18. Ордера обычно размещаются около 75.18 или 75.48, тогда как 37 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCRM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VCRM?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 74.51 - 77.05 и текущей цены 75.18. Многие сравнивают 0.48% и -1.99% перед размещением ордеров на 75.18 или 75.48. Изучайте ежедневные изменения цены VCRM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VCRM) за последний год составила 77.05. Акции заметно колебались в пределах 74.51 - 77.05, сравнение с 75.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VCRM) за год составила 74.51. Сравнение с текущими 75.18 и 74.51 - 77.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCRM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VCRM?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.12 и -1.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.17 75.22
Годовой диапазон
74.51 77.05
Предыдущее закрытие
75.12
Open
75.20
Bid
75.18
Ask
75.48
Low
75.17
High
75.22
Объем
37
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.48%
6-месячное изменение
-1.99%
Годовое изменение
-1.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%