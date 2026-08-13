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VCRM: ETF Shares

75.19 USD 0.07 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VCRM汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点75.13和高点75.22进行交易。

关注ETF Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VCRM股票今天的价格是多少？

ETF Shares股票今天的定价为75.19。它在75.13 - 75.22范围内交易，昨天的收盘价为75.12，交易量达到194。VCRM的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Shares股票是否支付股息？

ETF Shares目前的价值为75.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.84%和USD。实时查看图表以跟踪VCRM走势。

如何购买VCRM股票？

您可以以75.19的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在75.19或75.49附近，而194和-0.01%显示市场活动。立即关注VCRM的实时图表更新。

如何投资VCRM股票？

投资ETF Shares需要考虑年度范围74.51 - 77.05和当前价格75.19。许多人在以75.19或75.49下订单之前，会比较0.49%和。实时查看VCRM价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是77.05。在74.51 - 77.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VCRM）的最低价格为74.51。将其与当前的75.19和74.51 - 77.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCRM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VCRM股票是什么时候拆分的？

ETF Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.12和-1.84%中可见。

日范围
75.13 75.22
年范围
74.51 77.05
前一天收盘价
75.12
开盘价
75.20
卖价
75.19
买价
75.49
最低价
75.13
最高价
75.22
交易量
194
日变化
0.09%
月变化
0.49%
6个月变化
-1.98%
年变化
-1.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%