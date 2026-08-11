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VCOB: Voya Core Bond ETF
Курс VCOB за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.79, а максимальная — 48.84.
Следите за динамикой Voya Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VCOB сегодня?
Voya Core Bond ETF (VCOB) сегодня оценивается на уровне 48.79. Инструмент торгуется в пределах 48.79 - 48.84, вчерашнее закрытие составило 48.83, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCOB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Core Bond ETF?
Voya Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 48.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.52% и USD. Отслеживайте движения VCOB на графике в реальном времени.
Как купить акции VCOB?
Вы можете купить акции Voya Core Bond ETF (VCOB) по текущей цене 48.79. Ордера обычно размещаются около 48.79 или 49.09, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCOB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VCOB?
Инвестирование в Voya Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 48.56 - 52.70 и текущей цены 48.79. Многие сравнивают -0.31% и -2.65% перед размещением ордеров на 48.79 или 49.09. Изучайте ежедневные изменения цены VCOB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Voya Core Bond ETF?
Самая высокая цена Voya Core Bond ETF (VCOB) за последний год составила 52.70. Акции заметно колебались в пределах 48.56 - 52.70, сравнение с 48.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Core Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Voya Core Bond ETF?
Самая низкая цена Voya Core Bond ETF (VCOB) за год составила 48.56. Сравнение с текущими 48.79 и 48.56 - 52.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCOB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VCOB?
В прошлом Voya Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.83 и -2.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.83
- Open
- 48.84
- Bid
- 48.79
- Ask
- 49.09
- Low
- 48.79
- High
- 48.84
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- -0.31%
- 6-месячное изменение
- -2.65%
- Годовое изменение
- -2.52%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%