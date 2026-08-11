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VCOB: Voya Core Bond ETF

48.79 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VCOB за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.79, а максимальная — 48.84.

Следите за динамикой Voya Core Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VCOB сегодня?

Voya Core Bond ETF (VCOB) сегодня оценивается на уровне 48.79. Инструмент торгуется в пределах 48.79 - 48.84, вчерашнее закрытие составило 48.83, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VCOB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Core Bond ETF?

Voya Core Bond ETF в настоящее время оценивается в 48.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.52% и USD. Отслеживайте движения VCOB на графике в реальном времени.

Как купить акции VCOB?

Вы можете купить акции Voya Core Bond ETF (VCOB) по текущей цене 48.79. Ордера обычно размещаются около 48.79 или 49.09, тогда как 3 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VCOB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VCOB?

Инвестирование в Voya Core Bond ETF предполагает учет годового диапазона 48.56 - 52.70 и текущей цены 48.79. Многие сравнивают -0.31% и -2.65% перед размещением ордеров на 48.79 или 49.09. Изучайте ежедневные изменения цены VCOB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Voya Core Bond ETF?

Самая высокая цена Voya Core Bond ETF (VCOB) за последний год составила 52.70. Акции заметно колебались в пределах 48.56 - 52.70, сравнение с 48.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Core Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Voya Core Bond ETF?

Самая низкая цена Voya Core Bond ETF (VCOB) за год составила 48.56. Сравнение с текущими 48.79 и 48.56 - 52.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VCOB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VCOB?

В прошлом Voya Core Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.83 и -2.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.79 48.84
Годовой диапазон
48.56 52.70
Предыдущее закрытие
48.83
Open
48.84
Bid
48.79
Ask
49.09
Low
48.79
High
48.84
Объем
3
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
-0.31%
6-месячное изменение
-2.65%
Годовое изменение
-2.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%