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VCOB: Voya Core Bond ETF

48.79 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VCOB汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点48.79和高点48.84进行交易。

关注Voya Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VCOB股票今天的价格是多少？

Voya Core Bond ETF股票今天的定价为48.79。它在48.79 - 48.84范围内交易，昨天的收盘价为48.83，交易量达到3。VCOB的实时价格图表显示了这些更新。

Voya Core Bond ETF股票是否支付股息？

Voya Core Bond ETF目前的价值为48.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.52%和USD。实时查看图表以跟踪VCOB走势。

如何购买VCOB股票？

您可以以48.79的当前价格购买Voya Core Bond ETF股票。订单通常设置在48.79或49.09附近，而3和-0.10%显示市场活动。立即关注VCOB的实时图表更新。

如何投资VCOB股票？

投资Voya Core Bond ETF需要考虑年度范围48.56 - 52.70和当前价格48.79。许多人在以48.79或49.09下订单之前，会比较-0.31%和。实时查看VCOB价格图表，了解每日变化。

Voya Core Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Voya Core Bond ETF的最高价格是52.70。在48.56 - 52.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voya Core Bond ETF的绩效。

Voya Core Bond ETF股票的最低价格是多少？

Voya Core Bond ETF（VCOB）的最低价格为48.56。将其与当前的48.79和48.56 - 52.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCOB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VCOB股票是什么时候拆分的？

Voya Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.83和-2.52%中可见。

日范围
48.79 48.84
年范围
48.56 52.70
前一天收盘价
48.83
开盘价
48.84
卖价
48.79
买价
49.09
最低价
48.79
最高价
48.84
交易量
3
日变化
-0.08%
月变化
-0.31%
6个月变化
-2.65%
年变化
-2.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%