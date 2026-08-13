VCOB股票今天的价格是多少？ Voya Core Bond ETF股票今天的定价为48.79。它在48.79 - 48.84范围内交易，昨天的收盘价为48.83，交易量达到3。VCOB的实时价格图表显示了这些更新。

Voya Core Bond ETF股票是否支付股息？ Voya Core Bond ETF目前的价值为48.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.52%和USD。实时查看图表以跟踪VCOB走势。

如何购买VCOB股票？ 您可以以48.79的当前价格购买Voya Core Bond ETF股票。订单通常设置在48.79或49.09附近，而3和-0.10%显示市场活动。立即关注VCOB的实时图表更新。

如何投资VCOB股票？ 投资Voya Core Bond ETF需要考虑年度范围48.56 - 52.70和当前价格48.79。许多人在以48.79或49.09下订单之前，会比较-0.31%和。实时查看VCOB价格图表，了解每日变化。

Voya Core Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Voya Core Bond ETF的最高价格是52.70。在48.56 - 52.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voya Core Bond ETF的绩效。

Voya Core Bond ETF股票的最低价格是多少？ Voya Core Bond ETF（VCOB）的最低价格为48.56。将其与当前的48.79和48.56 - 52.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCOB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。