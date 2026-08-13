VCOB: Voya Core Bond ETF
今日VCOB汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点48.79和高点48.84进行交易。
关注Voya Core Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
VCOB股票今天的价格是多少？
Voya Core Bond ETF股票今天的定价为48.79。它在48.79 - 48.84范围内交易，昨天的收盘价为48.83，交易量达到3。VCOB的实时价格图表显示了这些更新。
Voya Core Bond ETF股票是否支付股息？
Voya Core Bond ETF目前的价值为48.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.52%和USD。实时查看图表以跟踪VCOB走势。
如何购买VCOB股票？
您可以以48.79的当前价格购买Voya Core Bond ETF股票。订单通常设置在48.79或49.09附近，而3和-0.10%显示市场活动。立即关注VCOB的实时图表更新。
如何投资VCOB股票？
投资Voya Core Bond ETF需要考虑年度范围48.56 - 52.70和当前价格48.79。许多人在以48.79或49.09下订单之前，会比较-0.31%和。实时查看VCOB价格图表，了解每日变化。
Voya Core Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Voya Core Bond ETF的最高价格是52.70。在48.56 - 52.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voya Core Bond ETF的绩效。
Voya Core Bond ETF股票的最低价格是多少？
Voya Core Bond ETF（VCOB）的最低价格为48.56。将其与当前的48.79和48.56 - 52.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VCOB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VCOB股票是什么时候拆分的？
Voya Core Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.83和-2.52%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.83
- 开盘价
- 48.84
- 卖价
- 48.79
- 买价
- 49.09
- 最低价
- 48.79
- 最高价
- 48.84
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- -0.31%
- 6个月变化
- -2.65%
- 年变化
- -2.52%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%