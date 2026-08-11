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VBIL: ETF Shares
Курс VBIL за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.56, а максимальная — 75.57.
Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VBIL сегодня?
ETF Shares (VBIL) сегодня оценивается на уровне 75.56. Инструмент торгуется в пределах 75.56 - 75.57, вчерашнее закрытие составило 75.55, а торговый объем достиг 114. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VBIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?
ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.01% и USD. Отслеживайте движения VBIL на графике в реальном времени.
Как купить акции VBIL?
Вы можете купить акции ETF Shares (VBIL) по текущей цене 75.56. Ордера обычно размещаются около 75.56 или 75.86, тогда как 114 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VBIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VBIL?
Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 75.42 - 75.73 и текущей цены 75.56. Многие сравнивают 0.07% и 0.17% перед размещением ордеров на 75.56 или 75.86. Изучайте ежедневные изменения цены VBIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VBIL) за последний год составила 75.73. Акции заметно колебались в пределах 75.42 - 75.73, сравнение с 75.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VBIL) за год составила 75.42. Сравнение с текущими 75.56 и 75.42 - 75.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VBIL?
В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.55 и 0.01% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.55
- Open
- 75.57
- Bid
- 75.56
- Ask
- 75.86
- Low
- 75.56
- High
- 75.57
- Объем
- 114
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 0.07%
- 6-месячное изменение
- 0.17%
- Годовое изменение
- 0.01%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%