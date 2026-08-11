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VBIL: ETF Shares

75.56 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс VBIL за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.56, а максимальная — 75.57.

Следите за динамикой ETF Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VBIL сегодня?

ETF Shares (VBIL) сегодня оценивается на уровне 75.56. Инструмент торгуется в пределах 75.56 - 75.57, вчерашнее закрытие составило 75.55, а торговый объем достиг 114. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VBIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ETF Shares?

ETF Shares в настоящее время оценивается в 75.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.01% и USD. Отслеживайте движения VBIL на графике в реальном времени.

Как купить акции VBIL?

Вы можете купить акции ETF Shares (VBIL) по текущей цене 75.56. Ордера обычно размещаются около 75.56 или 75.86, тогда как 114 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VBIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VBIL?

Инвестирование в ETF Shares предполагает учет годового диапазона 75.42 - 75.73 и текущей цены 75.56. Многие сравнивают 0.07% и 0.17% перед размещением ордеров на 75.56 или 75.86. Изучайте ежедневные изменения цены VBIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VBIL) за последний год составила 75.73. Акции заметно колебались в пределах 75.42 - 75.73, сравнение с 75.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ETF Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VBIL) за год составила 75.42. Сравнение с текущими 75.56 и 75.42 - 75.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VBIL?

В прошлом ETF Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.55 и 0.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.56 75.57
Годовой диапазон
75.42 75.73
Предыдущее закрытие
75.55
Open
75.57
Bid
75.56
Ask
75.86
Low
75.56
High
75.57
Объем
114
Дневное изменение
0.01%
Месячное изменение
0.07%
6-месячное изменение
0.17%
Годовое изменение
0.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%