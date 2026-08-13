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VBIL: ETF Shares

75.57 USD 0.02 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日VBIL汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点75.56和高点75.57进行交易。

关注ETF Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VBIL股票今天的价格是多少？

ETF Shares股票今天的定价为75.57。它在75.56 - 75.57范围内交易，昨天的收盘价为75.55，交易量达到1486。VBIL的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Shares股票是否支付股息？

ETF Shares目前的价值为75.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.03%和USD。实时查看图表以跟踪VBIL走势。

如何购买VBIL股票？

您可以以75.57的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在75.57或75.87附近，而1486和0.01%显示市场活动。立即关注VBIL的实时图表更新。

如何投资VBIL股票？

投资ETF Shares需要考虑年度范围75.42 - 75.73和当前价格75.57。许多人在以75.57或75.87下订单之前，会比较0.08%和。实时查看VBIL价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是75.73。在75.42 - 75.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VBIL）的最低价格为75.42。将其与当前的75.57和75.42 - 75.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VBIL股票是什么时候拆分的？

ETF Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.55和0.03%中可见。

日范围
75.56 75.57
年范围
75.42 75.73
前一天收盘价
75.55
开盘价
75.56
卖价
75.57
买价
75.87
最低价
75.56
最高价
75.57
交易量
1.486 K
日变化
0.03%
月变化
0.08%
6个月变化
0.19%
年变化
0.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%