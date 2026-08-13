VBIL股票今天的价格是多少？ ETF Shares股票今天的定价为75.57。它在75.56 - 75.57范围内交易，昨天的收盘价为75.55，交易量达到1486。VBIL的实时价格图表显示了这些更新。

ETF Shares股票是否支付股息？ ETF Shares目前的价值为75.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.03%和USD。实时查看图表以跟踪VBIL走势。

如何购买VBIL股票？ 您可以以75.57的当前价格购买ETF Shares股票。订单通常设置在75.57或75.87附近，而1486和0.01%显示市场活动。立即关注VBIL的实时图表更新。

如何投资VBIL股票？ 投资ETF Shares需要考虑年度范围75.42 - 75.73和当前价格75.57。许多人在以75.57或75.87下订单之前，会比较0.08%和。实时查看VBIL价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Shares的最高价格是75.73。在75.42 - 75.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ETF Shares的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？ ETF Shares（VBIL）的最低价格为75.42。将其与当前的75.57和75.42 - 75.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。