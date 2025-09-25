- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UYLD: Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF
Курс UYLD за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.03, а максимальная — 51.14.
Следите за динамикой Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UYLD
- Fixed Income Portfolio Update: 5.36% Average Yield With 2 New Funds
- Fixed Income Portfolio Update: 5.5% Yield With Minimal Risk
- UYLD ETF: Continues To Do Its Job (NASDAQ:UYLD)
- JABS ETF: Investment Grade ABS Securities Via This Fund (NYSEARCA:JABS)
- UYLD: Short End Curve With Securitized Credit (NASDAQ:UYLD)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UYLD сегодня?
Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) сегодня оценивается на уровне 51.06. Инструмент торгуется в пределах 51.03 - 51.14, вчерашнее закрытие составило 51.03, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UYLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF?
Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF в настоящее время оценивается в 51.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.47% и USD. Отслеживайте движения UYLD на графике в реальном времени.
Как купить акции UYLD?
Вы можете купить акции Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) по текущей цене 51.06. Ордера обычно размещаются около 51.06 или 51.36, тогда как 26 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UYLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UYLD?
Инвестирование в Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.96 - 51.35 и текущей цены 51.06. Многие сравнивают 0.02% и -0.21% перед размещением ордеров на 51.06 или 51.36. Изучайте ежедневные изменения цены UYLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF?
Самая высокая цена Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) за последний год составила 51.35. Акции заметно колебались в пределах 50.96 - 51.35, сравнение с 51.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF?
Самая низкая цена Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) за год составила 50.96. Сравнение с текущими 51.06 и 50.96 - 51.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UYLD?
В прошлом Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.03 и -0.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.03
- Open
- 51.14
- Bid
- 51.06
- Ask
- 51.36
- Low
- 51.03
- High
- 51.14
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 0.02%
- 6-месячное изменение
- -0.21%
- Годовое изменение
- -0.47%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%