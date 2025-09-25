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UYLD: Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF

51.06 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UYLD за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.03, а максимальная — 51.14.

Следите за динамикой Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UYLD сегодня?

Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) сегодня оценивается на уровне 51.06. Инструмент торгуется в пределах 51.03 - 51.14, вчерашнее закрытие составило 51.03, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UYLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF?

Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF в настоящее время оценивается в 51.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.47% и USD. Отслеживайте движения UYLD на графике в реальном времени.

Как купить акции UYLD?

Вы можете купить акции Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) по текущей цене 51.06. Ордера обычно размещаются около 51.06 или 51.36, тогда как 26 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UYLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UYLD?

Инвестирование в Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.96 - 51.35 и текущей цены 51.06. Многие сравнивают 0.02% и -0.21% перед размещением ордеров на 51.06 или 51.36. Изучайте ежедневные изменения цены UYLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF?

Самая высокая цена Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) за последний год составила 51.35. Акции заметно колебались в пределах 50.96 - 51.35, сравнение с 51.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF?

Самая низкая цена Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF (UYLD) за год составила 50.96. Сравнение с текущими 51.06 и 50.96 - 51.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UYLD?

В прошлом Angel Oak Funds Trust Angel Oak UltraShort Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.03 и -0.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.03 51.14
Годовой диапазон
50.96 51.35
Предыдущее закрытие
51.03
Open
51.14
Bid
51.06
Ask
51.36
Low
51.03
High
51.14
Объем
26
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
-0.21%
Годовое изменение
-0.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%