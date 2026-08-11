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UTRE: US Treasury 3 Year Note ETF

48.90 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс UTRE за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.89, а максимальная — 48.91.

Следите за динамикой US Treasury 3 Year Note ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций UTRE сегодня?

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) сегодня оценивается на уровне 48.90. Инструмент торгуется в пределах 48.89 - 48.91, вчерашнее закрытие составило 48.94, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UTRE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 3 Year Note ETF?

US Treasury 3 Year Note ETF в настоящее время оценивается в 48.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.69% и USD. Отслеживайте движения UTRE на графике в реальном времени.

Как купить акции UTRE?

Вы можете купить акции US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) по текущей цене 48.90. Ордера обычно размещаются около 48.90 или 49.20, тогда как 7 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UTRE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции UTRE?

Инвестирование в US Treasury 3 Year Note ETF предполагает учет годового диапазона 48.76 - 50.09 и текущей цены 48.90. Многие сравнивают 0.12% и -2.06% перед размещением ордеров на 48.90 или 49.20. Изучайте ежедневные изменения цены UTRE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 3 Year Note ETF?

Самая высокая цена US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) за последний год составила 50.09. Акции заметно колебались в пределах 48.76 - 50.09, сравнение с 48.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 3 Year Note ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 3 Year Note ETF?

Самая низкая цена US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) за год составила 48.76. Сравнение с текущими 48.90 и 48.76 - 50.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UTRE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций UTRE?

В прошлом US Treasury 3 Year Note ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.94 и -1.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.89 48.91
Годовой диапазон
48.76 50.09
Предыдущее закрытие
48.94
Open
48.91
Bid
48.90
Ask
49.20
Low
48.89
High
48.91
Объем
7
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-2.06%
Годовое изменение
-1.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%