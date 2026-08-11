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UTRE: US Treasury 3 Year Note ETF
Курс UTRE за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.89, а максимальная — 48.91.
Следите за динамикой US Treasury 3 Year Note ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UTRE сегодня?
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) сегодня оценивается на уровне 48.90. Инструмент торгуется в пределах 48.89 - 48.91, вчерашнее закрытие составило 48.94, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UTRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 3 Year Note ETF?
US Treasury 3 Year Note ETF в настоящее время оценивается в 48.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.69% и USD. Отслеживайте движения UTRE на графике в реальном времени.
Как купить акции UTRE?
Вы можете купить акции US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) по текущей цене 48.90. Ордера обычно размещаются около 48.90 или 49.20, тогда как 7 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UTRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UTRE?
Инвестирование в US Treasury 3 Year Note ETF предполагает учет годового диапазона 48.76 - 50.09 и текущей цены 48.90. Многие сравнивают 0.12% и -2.06% перед размещением ордеров на 48.90 или 49.20. Изучайте ежедневные изменения цены UTRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US Treasury 3 Year Note ETF?
Самая высокая цена US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) за последний год составила 50.09. Акции заметно колебались в пределах 48.76 - 50.09, сравнение с 48.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 3 Year Note ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US Treasury 3 Year Note ETF?
Самая низкая цена US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) за год составила 48.76. Сравнение с текущими 48.90 и 48.76 - 50.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UTRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UTRE?
В прошлом US Treasury 3 Year Note ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.94 и -1.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.94
- Open
- 48.91
- Bid
- 48.90
- Ask
- 49.20
- Low
- 48.89
- High
- 48.91
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -2.06%
- Годовое изменение
- -1.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%