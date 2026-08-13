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UTRE: US Treasury 3 Year Note ETF

48.94 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UTRE汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点48.93和高点48.94进行交易。

关注US Treasury 3 Year Note ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UTRE股票今天的价格是多少？

US Treasury 3 Year Note ETF股票今天的定价为48.94。它在48.93 - 48.94范围内交易，昨天的收盘价为48.90，交易量达到3。UTRE的实时价格图表显示了这些更新。

US Treasury 3 Year Note ETF股票是否支付股息？

US Treasury 3 Year Note ETF目前的价值为48.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.61%和USD。实时查看图表以跟踪UTRE走势。

如何购买UTRE股票？

您可以以48.94的当前价格购买US Treasury 3 Year Note ETF股票。订单通常设置在48.94或49.24附近，而3和0.02%显示市场活动。立即关注UTRE的实时图表更新。

如何投资UTRE股票？

投资US Treasury 3 Year Note ETF需要考虑年度范围48.76 - 50.09和当前价格48.94。许多人在以48.94或49.24下订单之前，会比较0.20%和。实时查看UTRE价格图表，了解每日变化。

US Treasury 3 Year Note ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US Treasury 3 Year Note ETF的最高价格是50.09。在48.76 - 50.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 3 Year Note ETF的绩效。

US Treasury 3 Year Note ETF股票的最低价格是多少？

US Treasury 3 Year Note ETF（UTRE）的最低价格为48.76。将其与当前的48.94和48.76 - 50.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UTRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UTRE股票是什么时候拆分的？

US Treasury 3 Year Note ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.90和-1.61%中可见。

日范围
48.93 48.94
年范围
48.76 50.09
前一天收盘价
48.90
开盘价
48.93
卖价
48.94
买价
49.24
最低价
48.93
最高价
48.94
交易量
3
日变化
0.08%
月变化
0.20%
6个月变化
-1.98%
年变化
-1.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%