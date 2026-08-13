UTRE: US Treasury 3 Year Note ETF
今日UTRE汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点48.93和高点48.94进行交易。
关注US Treasury 3 Year Note ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
UTRE股票今天的价格是多少？
US Treasury 3 Year Note ETF股票今天的定价为48.94。它在48.93 - 48.94范围内交易，昨天的收盘价为48.90，交易量达到3。UTRE的实时价格图表显示了这些更新。
US Treasury 3 Year Note ETF股票是否支付股息？
US Treasury 3 Year Note ETF目前的价值为48.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.61%和USD。实时查看图表以跟踪UTRE走势。
如何购买UTRE股票？
您可以以48.94的当前价格购买US Treasury 3 Year Note ETF股票。订单通常设置在48.94或49.24附近，而3和0.02%显示市场活动。立即关注UTRE的实时图表更新。
如何投资UTRE股票？
投资US Treasury 3 Year Note ETF需要考虑年度范围48.76 - 50.09和当前价格48.94。许多人在以48.94或49.24下订单之前，会比较0.20%和。实时查看UTRE价格图表，了解每日变化。
US Treasury 3 Year Note ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，US Treasury 3 Year Note ETF的最高价格是50.09。在48.76 - 50.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 3 Year Note ETF的绩效。
US Treasury 3 Year Note ETF股票的最低价格是多少？
US Treasury 3 Year Note ETF（UTRE）的最低价格为48.76。将其与当前的48.94和48.76 - 50.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UTRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UTRE股票是什么时候拆分的？
US Treasury 3 Year Note ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.90和-1.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.90
- 开盘价
- 48.93
- 卖价
- 48.94
- 买价
- 49.24
- 最低价
- 48.93
- 最高价
- 48.94
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -1.98%
- 年变化
- -1.61%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%