UTRE股票今天的价格是多少？ US Treasury 3 Year Note ETF股票今天的定价为48.94。它在48.93 - 48.94范围内交易，昨天的收盘价为48.90，交易量达到3。UTRE的实时价格图表显示了这些更新。

US Treasury 3 Year Note ETF股票是否支付股息？ US Treasury 3 Year Note ETF目前的价值为48.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.61%和USD。实时查看图表以跟踪UTRE走势。

如何购买UTRE股票？ 您可以以48.94的当前价格购买US Treasury 3 Year Note ETF股票。订单通常设置在48.94或49.24附近，而3和0.02%显示市场活动。立即关注UTRE的实时图表更新。

如何投资UTRE股票？ 投资US Treasury 3 Year Note ETF需要考虑年度范围48.76 - 50.09和当前价格48.94。许多人在以48.94或49.24下订单之前，会比较0.20%和。实时查看UTRE价格图表，了解每日变化。

US Treasury 3 Year Note ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，US Treasury 3 Year Note ETF的最高价格是50.09。在48.76 - 50.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 3 Year Note ETF的绩效。

US Treasury 3 Year Note ETF股票的最低价格是多少？ US Treasury 3 Year Note ETF（UTRE）的最低价格为48.76。将其与当前的48.94和48.76 - 50.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UTRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。