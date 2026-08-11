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USFI: BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

24.52 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USFI за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.50, а максимальная — 24.52.

Следите за динамикой BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USFI сегодня?

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) сегодня оценивается на уровне 24.52. Инструмент торгуется в пределах 24.50 - 24.52, вчерашнее закрытие составило 24.58, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF?

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF в настоящее время оценивается в 24.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.11% и USD. Отслеживайте движения USFI на графике в реальном времени.

Как купить акции USFI?

Вы можете купить акции BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) по текущей цене 24.52. Ордера обычно размещаются около 24.52 или 24.82, тогда как 3 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USFI?

Инвестирование в BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.15 - 25.01 и текущей цены 24.52. Многие сравнивают 1.03% и -0.81% перед размещением ордеров на 24.52 или 24.82. Изучайте ежедневные изменения цены USFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF?

Самая высокая цена BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) за последний год составила 25.01. Акции заметно колебались в пределах 24.15 - 25.01, сравнение с 24.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF?

Самая низкая цена BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) за год составила 24.15. Сравнение с текущими 24.52 и 24.15 - 25.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USFI?

В прошлом BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.58 и 1.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.50 24.52
Годовой диапазон
24.15 25.01
Предыдущее закрытие
24.58
Open
24.50
Bid
24.52
Ask
24.82
Low
24.50
High
24.52
Объем
3
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
1.03%
6-месячное изменение
-0.81%
Годовое изменение
1.11%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%