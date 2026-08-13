USFI股票今天的价格是多少？ BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票今天的定价为24.52。它在24.50 - 24.52范围内交易，昨天的收盘价为24.58，交易量达到3。USFI的实时价格图表显示了这些更新。

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票是否支付股息？ BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF目前的价值为24.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.11%和USD。实时查看图表以跟踪USFI走势。

如何购买USFI股票？ 您可以以24.52的当前价格购买BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票。订单通常设置在24.52或24.82附近，而3和0.08%显示市场活动。立即关注USFI的实时图表更新。

如何投资USFI股票？ 投资BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF需要考虑年度范围24.15 - 25.01和当前价格24.52。许多人在以24.52或24.82下订单之前，会比较1.03%和。实时查看USFI价格图表，了解每日变化。

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF的最高价格是25.01。在24.15 - 25.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF的绩效。

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？ BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF（USFI）的最低价格为24.15。将其与当前的24.52和24.15 - 25.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。