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USFI: BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF

24.52 USD 0.06 (0.24%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日USFI汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点24.50和高点24.52进行交易。

关注BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

USFI股票今天的价格是多少？

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票今天的定价为24.52。它在24.50 - 24.52范围内交易，昨天的收盘价为24.58，交易量达到3。USFI的实时价格图表显示了这些更新。

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票是否支付股息？

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF目前的价值为24.52。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.11%和USD。实时查看图表以跟踪USFI走势。

如何购买USFI股票？

您可以以24.52的当前价格购买BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票。订单通常设置在24.52或24.82附近，而3和0.08%显示市场活动。立即关注USFI的实时图表更新。

如何投资USFI股票？

投资BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF需要考虑年度范围24.15 - 25.01和当前价格24.52。许多人在以24.52或24.82下订单之前，会比较1.03%和。实时查看USFI价格图表，了解每日变化。

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF的最高价格是25.01。在24.15 - 25.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF的绩效。

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF股票的最低价格是多少？

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF（USFI）的最低价格为24.15。将其与当前的24.52和24.15 - 25.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USFI股票是什么时候拆分的？

BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.58和1.11%中可见。

日范围
24.50 24.52
年范围
24.15 25.01
前一天收盘价
24.58
开盘价
24.50
卖价
24.52
买价
24.82
最低价
24.50
最高价
24.52
交易量
3
日变化
-0.24%
月变化
1.03%
6个月变化
-0.81%
年变化
1.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%