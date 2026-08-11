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USFE: First Eagle US Equity ETF

37.11 USD 1.26 (3.51%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс USFE за сегодня изменился на 3.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.07, а максимальная — 37.11.

Следите за динамикой First Eagle US Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USFE сегодня?

First Eagle US Equity ETF (USFE) сегодня оценивается на уровне 37.11. Инструмент торгуется в пределах 37.07 - 37.11, вчерашнее закрытие составило 35.85, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USFE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Eagle US Equity ETF?

First Eagle US Equity ETF в настоящее время оценивается в 37.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.42% и USD. Отслеживайте движения USFE на графике в реальном времени.

Как купить акции USFE?

Вы можете купить акции First Eagle US Equity ETF (USFE) по текущей цене 37.11. Ордера обычно размещаются около 37.11 или 37.41, тогда как 3 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USFE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USFE?

Инвестирование в First Eagle US Equity ETF предполагает учет годового диапазона 32.70 - 37.11 и текущей цены 37.11. Многие сравнивают 3.51% и 4.51% перед размещением ордеров на 37.11 или 37.41. Изучайте ежедневные изменения цены USFE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Eagle US Equity ETF?

Самая высокая цена First Eagle US Equity ETF (USFE) за последний год составила 37.11. Акции заметно колебались в пределах 32.70 - 37.11, сравнение с 35.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Eagle US Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Eagle US Equity ETF?

Самая низкая цена First Eagle US Equity ETF (USFE) за год составила 32.70. Сравнение с текущими 37.11 и 32.70 - 37.11 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USFE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USFE?

В прошлом First Eagle US Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.85 и 6.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.07 37.11
Годовой диапазон
32.70 37.11
Предыдущее закрытие
35.85
Open
37.07
Bid
37.11
Ask
37.41
Low
37.07
High
37.11
Объем
3
Дневное изменение
3.51%
Месячное изменение
3.51%
6-месячное изменение
4.51%
Годовое изменение
6.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%